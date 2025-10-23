Виктор ГРАЧЕВ: «Легию нужно брать тепленькой»

Сегодня, 23 октября в польском Кракове состоится матч группового раунда Лиги конференций «Шахтер» – «Легия». Своими ожиданиями от этого поединка с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился легендарный нападающий «горняков» Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, прежде всего, объясните последние не совсем удачные результаты «Шахтера» на внутренней арене?

– Это объяснять должен Арда Туран. Но со своей стороны могу предположить, что «горняки» поймали, возможно, какай-то спад, усталость накопилась. Впрочем, нынешняя ситуация связана не столько с насыщенным графиком матчей, сколько с переездами. У команды практически нет полноценного тренировочного процесса.

Конечно, это где-то выбивает из колеи, когда проигрываешь со счетом 1:4, как это случилось в поединке с ЛНЗ. Тем более что такие неудачи у «Шахтера» бывают крайне редко. У ворот Дмитрия Ризныка был проходной двор. Мне попадалось на глаза, что последний раз подобное случилось почти 10 лет назад, когда донетчане проиграл «Днепру» с таким же счетом.

Олнако всегда было так, что в еврокубках другой настрой на игры, поэтому я верю, что в Кракове «Шахтер» предстанет в хороших кондициях. Тем более, что групповой этап Лиги конференций наша команда начала удачно. Однако, учитывая нынешние кадровые проблемы команды главное, чтобы главный тренер угадал с составом на сегодняшнюю игру.

Все мы ждем хорошего результата от украинской команды хотя бы потому, что для «Шахтера» это будет юбилейный 300-й поединок в еврокубках.

– В противостоянии с «Легией», «Шахтер» фаворит?

– Думаю, да. Если «горняки» выберут правильную тактику, будет максимальная самоотдача, то все у нас получится. «Легия» сейчас переживает не лучшие времена. Команда неудачно стартовала в Лиге конференций, в чемпионате варшавская команда идет на девятом месте, поэтому соперника нужно брать тепленьким. Если «Шахтер» не обыграет такую «Легию», то кого тогда обыгрывать.

– Каким будет ваш прогноз на предстоящий поединок?

– Учитывая, что сейчас у «Шахтера» есть проблемы с реализацией, предположу, что «горняки» выиграют со счетом 2:1. Не будем закидывать соперника шапками. Три очка дают как за минимальную победу, так и за крупную. А нам нужны баллы в копилку страны.