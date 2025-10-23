Мирон Маркевич предположил, с каким счетом закончится матч Шахтер – Легия
Бывший наставник национальной сборной Украины уверен в победе украинской команды
Сегодня, 23 октября «Шахтер» в Кракове проведет матч группового раунда Лиги конференций против польской «Легии». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич дал прогноз на предстоящий поединок.
– Несмотря на последние неудачные результаты «Шахтера» в чемпионате, остается надеяться, что в еврокубках «горнякам» удастся себя проявить, – сказал Маркевич. – Более того, подбор футболистов позволяет думать о том, что донетчане должны выходить из группы Лиги конференций. Но здесь важно, чтобы все основные футболисты были в строю.
А что касается предстоящего поединка с «Легией», то, думаю, украинская команда победит. В один мяч или в два – это уже не столь важно. Главное, положить в свою копилку и копилку Украины три очка.
