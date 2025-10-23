Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич предположил, с каким счетом закончится матч Шахтер – Легия
Лига конференций
23 октября 2025, 08:10 |
1080
1

Мирон Маркевич предположил, с каким счетом закончится матч Шахтер – Легия

Бывший наставник национальной сборной Украины уверен в победе украинской команды

23 октября 2025, 08:10 |
1080
1 Comments
Мирон Маркевич предположил, с каким счетом закончится матч Шахтер – Легия
Шахтер

Сегодня, 23 октября «Шахтер» в Кракове проведет матч группового раунда Лиги конференций против польской «Легии». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич дал прогноз на предстоящий поединок.

– Несмотря на последние неудачные результаты «Шахтера» в чемпионате, остается надеяться, что в еврокубках «горнякам» удастся себя проявить, – сказал Маркевич. – Более того, подбор футболистов позволяет думать о том, что донетчане должны выходить из группы Лиги конференций. Но здесь важно, чтобы все основные футболисты были в строю.

А что касается предстоящего поединка с «Легией», то, думаю, украинская команда победит. В один мяч или в два – это уже не столь важно. Главное, положить в свою копилку и копилку Украины три очка.

По теме:
«Как так могло получиться?». Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
Шахтер – Легия. Текстовая трансляция матча
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Мирон Маркевич Лига конференций Шахтер Донецк Легия Варшава
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Бокс | 22 октября 2025, 12:53 5
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»

Украинский промоутер отреагировал на слова Сергея Лапина

ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 10:11 1
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ

ПСЖ разгромил немецкий «Байер» (7:2) в матче третьего тура Лиги чемпионов

Леоненко назвал игрока Динамо, которому необходимо завершить карьеру
Футбол | 23.10.2025, 08:44
Леоненко назвал игрока Динамо, которому необходимо завершить карьеру
Леоненко назвал игрока Динамо, которому необходимо завершить карьеру
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Футбол | 23.10.2025, 08:32
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
В клубе нет места негодяям. Почему фаны Баварии выступили против Боатенга
Футбол | 22.10.2025, 11:43
В клубе нет места негодяям. Почему фаны Баварии выступили против Боатенга
В клубе нет места негодяям. Почему фаны Баварии выступили против Боатенга
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
V4102as
Як же осточортів цей путін. Нащо пхатм його мурло ще й на спортивну сторінку? Не рощуиію.
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 7
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем