Лига конференций
22 октября 2025, 12:33 |
Маркевич спрогнозировал итог поединка Самсунспор – Динамо

Авторитетный специалист ждет от киевлян максимального результата в Турции

Динамо

Известный тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua поделился ожидания от матча Лиги конференций «Самсунспор» – «Динамо», который состоится 23 октября.

– Мирон Богданович, завтра у динамовцев важная игра в Лиге конференций. Каковы ваши ожидания?
– Я не очень знаком с «Самсунспором», но могу сказать, что сам уровень чемпионата Турции оставляет желать лучшего. Там из иностранцев в основном отыгранные футболисты, которые едут туда заработать на закате карьеры. Поэтому не стоит бояться соперника. Уверен, с ними можно играть и побеждать.

Если есть характер и функциональная подготовка игроков «Динамо» позволяет, то просто нужно прессинговать оппонента, не дать им разгуляться, ошибки они сами совершат.

– Зацепиться за ничью было бы неплохо?
– В Турции необходимо отыграть на одном дыхании. Так как «Динамо» играет в чемпионате, в еврокубках не пройдет. Выходите и доказывайте, что вы чего-то стоите. А что касается итогового результата, то мое мнение однозначное – нужно играть только на победу. У киевлян есть быстрые футболисты, поэтому в контригре может что-то получиться. Я со своими командами выступал в Турции. И если с ними играть жестко, то они становятся ручными. Это не «Кристал Пэлас», я жду от «Динамо» максимального результата, поскольку на кону не только имидж клуба, но и всей Украины.

Мирон Маркевич Лига конференций Динамо Киев Самсунспор
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Spaceman
Ну у турків хоч тренер є..
Bulba_sumkin
Букмекеры не сильно в дырявых верят) 
