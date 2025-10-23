Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Тоттенхэма похвалил вратаря команды после матча с Монако
Лига чемпионов
23 октября 2025, 10:36 | Обновлено 23 октября 2025, 10:37
Франк высказался о ничейном исходе матча 3-го тура общей группы ЛЧ

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Гульельмо Викарио

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о ничейном исходе матча 3-го тура общей группы Лиги чемпионов УЕФА против «Монако».

Датский специалист считает, что на данный момент его команда только учится играть в престижнейшем клубном турнире.

«Думаю, первый тайм был относительно равным. Во втором тайме они были лучше нас. Не думаю, что мы сыграли достаточно хорошо. Думаю, «Монако» сыграл очень хорошо, и нам порой приходилось защищаться всеми силами. Викарио (вратарь английского клуба – Прим.ред.) был исключительным игроком и действительно поддерживал нас в игре», – передает слова Франка пресс-служба УЕФА.

Встреча проходила в Монако и завершилась со счетом 0:0.

Оксана Баландина Источник: УЕФА
