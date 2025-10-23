Тренер Тоттенхэма похвалил вратаря команды после матча с Монако
Франк высказался о ничейном исходе матча 3-го тура общей группы ЛЧ
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о ничейном исходе матча 3-го тура общей группы Лиги чемпионов УЕФА против «Монако».
Датский специалист считает, что на данный момент его команда только учится играть в престижнейшем клубном турнире.
«Думаю, первый тайм был относительно равным. Во втором тайме они были лучше нас. Не думаю, что мы сыграли достаточно хорошо. Думаю, «Монако» сыграл очень хорошо, и нам порой приходилось защищаться всеми силами. Викарио (вратарь английского клуба – Прим.ред.) был исключительным игроком и действительно поддерживал нас в игре», – передает слова Франка пресс-служба УЕФА.
Встреча проходила в Монако и завершилась со счетом 0:0.
The holders are 🔝 after MD3#UCL pic.twitter.com/ykHaXQnryL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2025
