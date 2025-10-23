Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известна оценка Кащука в матче Лиги чемпионов Атлетик – Карабах
Лига чемпионов
23 октября 2025, 01:53 |
37
0

Азербайджанский клуб потерпел поражение на выезде со счетом 1:3

Известна оценка Кащука в матче Лиги чемпионов Атлетик – Карабах
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

Испанский «Атлетик» из Бильбао одолел азербайджанский «Карабах» (3:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 22 октября.

В составе гостей во втором тайме на поле вышел украинский форвард Алексей Кащук, который сыграл 24 минуты и имел неплохую возможность записать на свой счет забитый гол.

Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения этого противостояния. 25-летний украинец получил 6,3 балла. Лучшим футболистом матча был признан испанец Горка Гурусета, который отправил два мяча в ворота «Карабаха».

Азербайджанский клуб набрал шесть баллов после трех туров и разместился на 13-й позиции в турнирной таблице. «Атлетик» занимает 21-е место, в активе испанской команды три очка.

Оценки игроков в матче Атлетик Бильбао Карабах (по версии Sofascore):

По теме:
Виктор Осимхен установил рекорд Галатасарая в еврокубках
Холанд и Кейн продолжают погоню за рекордом Левандовски в XXI веке
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Лига чемпионов Атлетик Бильбао Карабах Агдам Алексей Кащук Горка Гурусета SofaScore оценки
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
