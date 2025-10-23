Известна оценка Кащука в матче Лиги чемпионов Атлетик – Карабах

Испанский «Атлетик» из Бильбао одолел азербайджанский «Карабах» (3:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 22 октября.

В составе гостей во втором тайме на поле вышел украинский форвард Алексей Кащук, который сыграл 24 минуты и имел неплохую возможность записать на свой счет забитый гол.

Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения этого противостояния. 25-летний украинец получил 6,3 балла. Лучшим футболистом матча был признан испанец Горка Гурусета, который отправил два мяча в ворота «Карабаха».

Азербайджанский клуб набрал шесть баллов после трех туров и разместился на 13-й позиции в турнирной таблице. «Атлетик» занимает 21-е место, в активе испанской команды три очка.

Оценки игроков в матче Атлетик Бильбао – Карабах (по версии Sofascore):