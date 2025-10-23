Виктор Осимхен установил рекорд Галатасарая в еврокубках

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
23 октября 2025, 01:31 |
Нигерийский нападающий забил в семи еврокубковых матчах подряд за турецкий клуб

23 октября 2025, 01:31 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В среду, 22 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретились турецкий «Галатасарай» и норвежский «Буде-Глимт». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

Главным героем этого противостояния стал форвард Виктор Осимхен, который еще в первом тайме оформил дубль.

Осимхен забил в седьмом евробуковом матче «Галатасарая» подряд (без учета квалификаций), что является новым рекордом турецкого клуба. Предыдущее достижение принадлежало Бураку Йылмазу (6 матчей).

Подопечные Окана Бурука набрали шесть баллов после трех туров и теперь занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов, который состоится 5 ноября, «Галатасарай» на выезде сыграет против нидерландского «Аякса».

Голевая серия Виктора Осимхена за «Галатасарай» в еврокубках (7 матчей, 9 голов)

  • Буде-Глимт – дубль
  • Ливерпуль – гол
  • АЗ – гол
  • Аякс – гол
  • Динамо Киев – гол
  • АЗ – гол
  • Тоттенхэм Хотспур – дубль
Лига чемпионов Галатасарай Буде-Глимт Виктор Осимхен статистика рекорд
Николай Титюк Источник: Opta
