Виктор Осимхен установил рекорд Галатасарая в еврокубках
Нигерийский нападающий забил в семи еврокубковых матчах подряд за турецкий клуб
В среду, 22 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретились турецкий «Галатасарай» и норвежский «Буде-Глимт». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.
Главным героем этого противостояния стал форвард Виктор Осимхен, который еще в первом тайме оформил дубль.
Осимхен забил в седьмом евробуковом матче «Галатасарая» подряд (без учета квалификаций), что является новым рекордом турецкого клуба. Предыдущее достижение принадлежало Бураку Йылмазу (6 матчей).
Подопечные Окана Бурука набрали шесть баллов после трех туров и теперь занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов, который состоится 5 ноября, «Галатасарай» на выезде сыграет против нидерландского «Аякса».
Голевая серия Виктора Осимхена за «Галатасарай» в еврокубках (7 матчей, 9 голов)
- Буде-Глимт – дубль
- Ливерпуль – гол
- АЗ – гол
- Аякс – гол
- Динамо Киев – гол
- АЗ – гол
- Тоттенхэм Хотспур – дубль
🇳🇬 Victor Osimhen is now the FIRST EVER Galatasaray player to score 9 goals in his last 7 European games.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) October 22, 2025
⚽️⚽️ vs Tottenham
⚽️ vs AZ
⚽️ vs Dynamo Kyiv
⚽️ vs Ajax
⚽️ AZ Alkmaar
⚽️ vs Liverpool
⚽️⚽️ vs Bodø/Glimt pic.twitter.com/qOG6B84BzZ
7 - Avrupa kupalarında oynadığı son yedi maçta da gol atan Victor Osimhen, @GalatasaraySK tarihinde en uzun seriyi yakalayan oyuncu oldu (ön elemeler hariç).— OptaCan (@OptaCan) October 22, 2025
Bodo/Glimt ⚽⚽
Liverpool ⚽
AZ ⚽
Ajax ⚽
Dinamo Kiev ⚽
AZ ⚽
Tottenham ⚽⚽
Kral. pic.twitter.com/CfVmPphtqm
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрген не исключил возвращения в «Ливерпуль»
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов