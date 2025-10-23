В четверг, 23 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы между «РБ Зальцбургом» и «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 19:45.

РБ Зальцбург

Выступления команды в текущем сезоне нельзя назвать слишком успешными. После 10-ти поединков австрийской Бундеслиги «Зальцбург» имеет на счету 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидера, «Штурма», на 3 зачетных пункта. Также следует отметить, что «быки» сыграли на 1 поединок больше. В кубке страны клуб победил «Дитах» и «Дорнбирн» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

В Лигу Европы австрийцы попали после вылета из квалификации Лиги чемпионов от «Брюгге». В 1-м туре основного этапа соревнований коллектив минимально уступил «Порту», а во 2-м со счетом 2:0 проиграл «Лиону».

Ференцварош

Многолетние гегемоны Венгрии также проводят не лучший сезон. За 9 игр чемпионата коллектив набрал 16 очков, которые позволяют ему занимать 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 4 зачетных пункта. Однако в отличие от «Зальцбурга» «зелено-белые» имеют еще 1 матч в запасе. В национальном кубке «Ференцварош» стартовал с 1/16 финала, где со счетом 0:15 переиграл «Сарвашкенд».

В Лигу Европы венгры также попали после поражения в отборе высшего еврокубка – команда в финале квалификации уступила «Карабаху». В 1-м раунде основного этапа турнира клуб сыграл вничью 1:1 с «Викторией Пльзень», а во 2-м минимально победил «Генк».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«РБ Зальцбург» забил 21 гол в 10 матчах чемпионата – лучший результат среди всех команд.

«Ференцварош» в свою очередь пропустил только 9 голов за 9 матчей национальной лиги – лучший показатель среди всех команд.

Беспроигрышная серия «Ференцвароша» продолжается уже 9 матчей подряд.

Возможные стартовые составы

РБ Зальцбург: Шлагер – Терзич, Расмуссен, Гаду, Лайнер – Китано, Алайбегович, Диабате, Ео – Ратков, Байду

Ференцварош: Дибиус – Салай, Раэмекерс, Гартеманн – Надь, Каниховски, Отвош, Леви, Макрецхис – Варга, Джозеф

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,7.