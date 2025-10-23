Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Зальцбург – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
РБ Зальцбург
23.10.2025 19:45 - : -
Ференцварош
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 октября 2025, 14:21 | Обновлено 23 октября 2025, 15:22
153
0

РБ Зальцбург – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 23 октября в 19:45 по Киеву

23 октября 2025, 14:21 | Обновлено 23 октября 2025, 15:22
153
0
РБ Зальцбург – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
РБ Зальцбург

В четверг, 23 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы между «РБ Зальцбургом» и «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 19:45.

РБ Зальцбург

Выступления команды в текущем сезоне нельзя назвать слишком успешными. После 10-ти поединков австрийской Бундеслиги «Зальцбург» имеет на счету 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидера, «Штурма», на 3 зачетных пункта. Также следует отметить, что «быки» сыграли на 1 поединок больше. В кубке страны клуб победил «Дитах» и «Дорнбирн» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

В Лигу Европы австрийцы попали после вылета из квалификации Лиги чемпионов от «Брюгге». В 1-м туре основного этапа соревнований коллектив минимально уступил «Порту», а во 2-м со счетом 2:0 проиграл «Лиону».

Ференцварош

Многолетние гегемоны Венгрии также проводят не лучший сезон. За 9 игр чемпионата коллектив набрал 16 очков, которые позволяют ему занимать 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 4 зачетных пункта. Однако в отличие от «Зальцбурга» «зелено-белые» имеют еще 1 матч в запасе. В национальном кубке «Ференцварош» стартовал с 1/16 финала, где со счетом 0:15 переиграл «Сарвашкенд».

В Лигу Европы венгры также попали после поражения в отборе высшего еврокубка – команда в финале квалификации уступила «Карабаху». В 1-м раунде основного этапа турнира клуб сыграл вничью 1:1 с «Викторией Пльзень», а во 2-м минимально победил «Генк».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «РБ Зальцбург» забил 21 гол в 10 матчах чемпионата – лучший результат среди всех команд.
  • «Ференцварош» в свою очередь пропустил только 9 голов за 9 матчей национальной лиги – лучший показатель среди всех команд.
  • Беспроигрышная серия «Ференцвароша» продолжается уже 9 матчей подряд.

Возможные стартовые составы

РБ Зальцбург: Шлагер – Терзич, Расмуссен, Гаду, Лайнер – Китано, Алайбегович, Диабате, Ео – Ратков, Байду

Ференцварош: Дибиус – Салай, Раэмекерс, Гартеманн – Надь, Каниховски, Отвош, Леви, Макрецхис – Варга, Джозеф

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,7.

Прогноз Sport.ua
РБ Зальцбург
23 октября 2025 -
19:45
Ференцварош
Тотал больше 2.5 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рома – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы 2025/26
Лига Европы: Ноттингем Форест – Порту. Прогноз и анонс на топ-матч
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
РБ Зальцбург Ференцварош Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23 октября 2025, 07:22 11
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора

Ярмоленко, Биловар, Тымчик, Шапаренко и еще несколько игроков не смогут выйти на поле в матче ЛК

Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23 октября 2025, 14:00 22
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Дуэль с «красной молнией»

Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Другие виды | 23.10.2025, 08:15
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23.10.2025, 05:17
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Судаков рассказал, почему не приступил к изучению португальского
Футбол | 23.10.2025, 15:10
Судаков рассказал, почему не приступил к изучению португальского
Судаков рассказал, почему не приступил к изучению португальского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 16
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 9
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 60
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем