Наш разведчик в Турции дал Динамо дельный совет перед игрой в ЛК

Завтра, 23 октября «Динамо» в рамках группового раунда Лиги конференций проведет выездной поединок против турецкого «Самсунспора».

О шансах украинской команды в этом противостоянии сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник национальной сборной Украины Дмитрий Гречишкин, который имеет опыт выступления в Турции за «Генчерберлиги» и «Сакарьяспор».

– Дмитрий, каковы шансы «Динамо» в предстоящем матче Лиги конференций против «Самсунспора»?

– Говорить о шансах сложно. Точно могу сказать, что киевлянам будет нелегко. В последние годы команда из Самсуна прогрессирует. В Турции есть три гранды – «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». К ним активно в последнее время подключаются «Трабзонспор» и «Самсунспор».

– Минувший чемпионат можно занести в актив сопернику динамовцев.

– Конечно. «Самсунспор» занял третье место, чего с командой не случалось 38 лет. Это для них серьезный успех. Они настойчиво работали, чтобы выйти в Суперлигу, а все потому, что у них амбициозный президент, который, несмотря на локальные неудачи, еще с большим усердием делал свое дело. Я думаю, эта команда не пришла в элитный турецкий дивизион, чтобы выстрелить и уйти в тень.

– И сейчас «Самсунспор», как говорится, на плаву, он идет рядом с лидирующей тройкой.

– Просто в Турции такой чемпионат, что сейчас ты рядом с призерами, а через пару-тройку туров можешь оказаться в середине турнирной таблицы и наоборот, настолько плотно здесь все в плане набранных коллективами очков. Часто случаются непредсказуемые результаты.

В последних шести матчах «Самсунспор» три раза сыграл вничью и трижды выиграл. И если говорить о чемпионате, то, на мой взгляд, и в нынешнем сезоне команда будет бороться за попадание в призовую тройку.

– Кого бы ты выделил в составе «Самсунспора»?

– Прежде всего, это опытного универсального защитника Зеки Явру, который в обороне может сыграть на любой позиции. Возможно, еще датчанина Карло Хольсе. Этот центральный полузащитник в текущем сезоне уже забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

– На твой взгляд, как динамовцам лучше сыграть в этом поединке?

– Мне сложно предугадать, какую тактику изберет Александр Шовковский, но то, что турки при поддержке трибун с первых минут включат максимальные скорости и попытаются забить быстрый гол, в этом я практически не сомневаюсь. «Динамо» будет сложно играть с этим соперником на выезде первым номером. Поэтому очень важным будет выдержать стартовый натиск «Самсунспора», а потом уже смотреть по ситуации.

– Каким будет твой прогноз на предстоящий поединок?

– Очень буду переживать за украинскую команду, но в ситуации, в которой сейчас находится «Динамо» (пять матчей без побед), думаю, ничья была неплохим результатам в Турции. Счет? 1:1.