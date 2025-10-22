«Я не слышал об этом клубе». Форвард Шахтера удивил поляков

Молодой центрфорвард «Шахтера» Лука Мейреллиш накануне поединка «горняков» с «Легией» в рамках общего этапа Лиги конференций пообщался с польскими журналистами, рассказав о переезде в Украину, а также о предстоящем соперничестве с варшавской командой.

– Я определенно впечатлен подходом и организацией в клубе, а также тем, насколько руководство заботится о том, чтобы создать нам наилучшие условия для тренировок. Это позволяет нам полностью сосредоточиться на футбольных вопросах.

– У тебя был успешный переход в команду. Чем отличаются украинская лига, Лига конференций и бразильская лига?

– Да, когда я только приехал, я не ожидал, что украинская Премьер-лига будет настолько требовательной. Но я столкнулся с совершенно противоположным. Что касается различий, то первое, что приходит на ум, – это климат. В Бразилии теплее, и поля другие, и не только по качеству. Дело в ощущениях и климатических условиях, которые влияют как на тренировки, так и на сами матчи.

– Ты когда-нибудь слышал о варшавской «Легии»? Что ты знаешь об этом клубе?

– Честно говоря, до приезда в Украину я не слышал об этом клубе. Конечно, после жеребьевки, когда выяснилось, что они будут нашими соперниками в Лиге конференций, я узнал гораздо больше. Мы также много общались с одноклубниками и хорошо подготовились. Теперь мы еще внимательнее изучаем «Легию» и обязательно подготовимся к этому матчу как следует.

– В чем, с твоей точки зрения, самая сильная сторона «Легии»?

– Мы знаем, что это действительно сильная и организованная команда. Они хорошо справляются с переходом из обороны в атаку и очень компактно обороняются. Мы обязательно постараемся как можно лучше подготовиться к этому матчу и максимально использовать свои сильные стороны.

– Чем «Шахтер» лучше «Легии»?

– У нас также сильная команда, и мы всегда стремимся к победе. С одной стороны, это молодая команда, но и у нас большой опыт. Конечно, это будет непростой матч, но я уверен, что после тщательного анализа мы сможем выявить и использовать слабые стороны «Легии».

– Кто фаворит в этом матче?

– «Шахтер».

Матч «Шахтер» - «Легия» состоится завтра, 23 октября.