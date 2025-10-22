Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я не слышал об этом клубе». Форвард Шахтера удивил поляков
Лига конференций
22 октября 2025, 22:11 |
882
0

«Я не слышал об этом клубе». Форвард Шахтера удивил поляков

Лука Мейреллиш признался, что совсем недавно узнал о существовании варшавской «Легии»

22 октября 2025, 22:11 |
882
0
«Я не слышал об этом клубе». Форвард Шахтера удивил поляков
shakhtar.com. Лука Мейреллиш

Молодой центрфорвард «Шахтера» Лука Мейреллиш накануне поединка «горняков» с «Легией» в рамках общего этапа Лиги конференций пообщался с польскими журналистами, рассказав о переезде в Украину, а также о предстоящем соперничестве с варшавской командой.

– Я определенно впечатлен подходом и организацией в клубе, а также тем, насколько руководство заботится о том, чтобы создать нам наилучшие условия для тренировок. Это позволяет нам полностью сосредоточиться на футбольных вопросах.

– У тебя был успешный переход в команду. Чем отличаются украинская лига, Лига конференций и бразильская лига?
– Да, когда я только приехал, я не ожидал, что украинская Премьер-лига будет настолько требовательной. Но я столкнулся с совершенно противоположным. Что касается различий, то первое, что приходит на ум, – это климат. В Бразилии теплее, и поля другие, и не только по качеству. Дело в ощущениях и климатических условиях, которые влияют как на тренировки, так и на сами матчи.

– Ты когда-нибудь слышал о варшавской «Легии»? Что ты знаешь об этом клубе?
– Честно говоря, до приезда в Украину я не слышал об этом клубе. Конечно, после жеребьевки, когда выяснилось, что они будут нашими соперниками в Лиге конференций, я узнал гораздо больше. Мы также много общались с одноклубниками и хорошо подготовились. Теперь мы еще внимательнее изучаем «Легию» и обязательно подготовимся к этому матчу как следует.

– В чем, с твоей точки зрения, самая сильная сторона «Легии»?
– Мы знаем, что это действительно сильная и организованная команда. Они хорошо справляются с переходом из обороны в атаку и очень компактно обороняются. Мы обязательно постараемся как можно лучше подготовиться к этому матчу и максимально использовать свои сильные стороны.

– Чем «Шахтер» лучше «Легии»?
– У нас также сильная команда, и мы всегда стремимся к победе. С одной стороны, это молодая команда, но и у нас большой опыт. Конечно, это будет непростой матч, но я уверен, что после тщательного анализа мы сможем выявить и использовать слабые стороны «Легии».

– Кто фаворит в этом матче?
– «Шахтер».

Матч «Шахтер» - «Легия» состоится завтра, 23 октября.

По теме:
Коуч Коринтианса просит трансфер игрока Шахтера. Горняки готовы продать
ТУРАН: «План на игру? Особый подарок от меня вам. Но никому не говорите»
Арда ТУРАН: «Против Легии будет реалистичный и жесткий бой»
Лука Мейреллиш Шахтер Донецк Легия Варшава Шахтер - Легия
Алексей Сливченко Источник: Fakt.pl
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Футбол | 22 октября 2025, 22:42 0
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»

Тренер высказался о Виталии Буяльском

Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Футбол | 22 октября 2025, 19:05 16
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»
Эксперт: «Я такого форварда в Шахтере не помню. У команды проблемы»

Вацко отметил проблемы в атаке

Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 06:23
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Футбол | 22.10.2025, 07:32
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 4
Бокс
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 3
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 2
Футбол
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем