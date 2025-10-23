Украинский голкипер Баварии подавал мячи Нойеру в матче Бундеслиги

Украинский голкипер Марк Кузьмук был болбоем в матче чемпионата Германии, который состоялся 18 октября – «Бавария» на домашней арене с минимальным счетом одолела «Боруссию» Дортмунд.

Воспитанник киевского «Локомотива» подавал мячи первому номеру мюнхенской команды Мануэлю Нойеру. Талантливый украинец уже четвертый год находится в структуре «Баварии».

В нынешнем сезоне Кузьмук является основным голкипером U-15, однако несколько раз играл за U-17 и получал вызов в команду U-17. Марк начинал свою карьеру в «Локомотиве», а после полномасштабного вторжения россиян покинул Украину и перебрался в чемпионат Словакии, где играл за «Слован».

«Бавария» набрала 21 балл и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. В ближайшем матче чемпионата, который состоится 25 октября, подопечные Венсана Компани сыграют на выезде против «Боруссии» Менхенгладбах.

ФОТО. Талантливый украинский голкипер Марк Кузьмук на матче Бундеслиги