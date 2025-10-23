Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
Украинский голкипер Баварии подавал мячи Нойеру в матче Бундеслиги

14-летний Марк Кузьмук находится в структуре мюнхенской команды уже четвертый год

Украинский голкипер Баварии подавал мячи Нойеру в матче Бундеслиги
Instagram. Голкипер Марк Кузьмук

Украинский голкипер Марк Кузьмук был болбоем в матче чемпионата Германии, который состоялся 18 октября – «Бавария» на домашней арене с минимальным счетом одолела «Боруссию» Дортмунд.

Воспитанник киевского «Локомотива» подавал мячи первому номеру мюнхенской команды Мануэлю Нойеру. Талантливый украинец уже четвертый год находится в структуре «Баварии».

В нынешнем сезоне Кузьмук является основным голкипером U-15, однако несколько раз играл за U-17 и получал вызов в команду U-17. Марк начинал свою карьеру в «Локомотиве», а после полномасштабного вторжения россиян покинул Украину и перебрался в чемпионат Словакии, где играл за «Слован».

«Бавария» набрала 21 балл и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. В ближайшем матче чемпионата, который состоится 25 октября, подопечные Венсана Компани сыграют на выезде против «Боруссии» Менхенгладбах.

ФОТО. Талантливый украинский голкипер Марк Кузьмук на матче Бундеслиги

