Британский регулятор наказал оператора за рекламу с участием Челси

Управление по рекламным стандартам Великобритании (ASA) признало, что реклама Betway на YouTube с логотипом футбольного клуба «Челси» могла привлекать внимание лиц младше 18 лет и нарушала правила.

Ролик демонстрировал болельщиков клуба, атрибутику и экскурсию по стадиону, рассказывая о программе Betway. Оператор утверждал, что реклама ориентирована на взрослые пользователи, использует победителей соревнований, а не актеров, и не демонстрирует активные матчи.

ASA посчитала, что сочетание брендинга клуба и опыта посещения стадиона выходит за рамки разрешенного.

В итоге регулятор признал рекламу безответственной и нарушающей правила маркетинга азартных игр, предписав Betway не использовать ее в нынешнем виде.

