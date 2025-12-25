Экс-чемпион UFC сделал неожиданную ставку на Кубок Африки
Нганну поставил на Камерун
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе (до 120 кг) камерунский боец Фрэнсис Нганну поставил на победу сборной Камеруна в Кубке африканских наций 18 тыс. евро.
Ставка была оформлена с коэффициентом 21,0 – в случае победы команды Камеруна Нганну сможет получить 378 тыс. евро.
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В турнире участвуют 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Соревнование продлится до 18 января.
Действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Кот-д’Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счетом 2:1.
