Экс-чемпион UFC сделал неожиданную ставку на Кубок Африки

UFC
25 декабря 2025, 04:18 | Обновлено 25 декабря 2025, 04:19
Нганну поставил на Камерун

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе (до 120 кг) камерунский боец Фрэнсис Нганну поставил на победу сборной Камеруна в Кубке африканских наций 18 тыс. евро.

Ставка была оформлена с коэффициентом 21,0 – в случае победы команды Камеруна Нганну сможет получить 378 тыс. евро.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В турнире участвуют 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Соревнование продлится до 18 января.

Действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Кот-д’Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счетом 2:1.

Франсис Нганну сборная Камеруна по футболу Кубок африканских наций UFC
