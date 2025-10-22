Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 октября 2025, 15:37 | Обновлено 22 октября 2025, 15:38
ФОТО. Кума жены Зинченко опубликовала снимок с гулянки в честь ДР. Огонь

Кристина Яремчук поделилась веселым снимком

ФОТО. Кума жены Зинченко опубликовала снимок с гулянки в честь ДР. Огонь
Instagram. Влада Зинченко и Кристина Яремчук

Жена футболиста сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа ЯремчукаКристина Яремчук – поделилась ярким фото с вечеринки по случаю дня рождения Влады Зинченко, супруги игрока сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко.

Празднование прошло в популярном ресторане «Feroz» в Барселоне, где собрались близкие друзья телеведущей. Атмосфера вечера была по-настоящему теплой и веселой: музыка, танцы и искренние эмоции.

В Instagram Stories Кристина опубликовала фото с подписью «Фоткі супір», на котором видно, как они с Владой наслаждаются вечером. Кристина Яремчук является кумой Владе Зинченко.

Напомним, что Влада праздновала без мужа, а утром ее поздравил Дэвид Бекхэм.

Кристина Яремчук Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко Роман Яремчук
Максим Лапченко Источник: Instagram
Александр Шевченко
Это блять спортивная новость? По набирали в редакцию всяких дебилов зуммеров, которые не знают что такое спортивные новости 
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
vm1967
Лярви, що вдало продали себе цим дебілам, мабуть бюджет невеликої області України на себе витрачають
Ответить
+1
Gargantua
стрелкой отмечена Кристина?
Ответить
+1
MaximusOne
В Англії не знайшлося хорошого ресторану щоб відсвяткувати ДН разом з чоловіком ?
Ответить
+1
Любчик Гринчук
Цікаво, а руді негри бувають??))))))))))
Ответить
0
pricolist
Розблоковано нового персонажа - кума дружини Зінченка.
Ответить
0
Антон Корзун
Через дев'ять місяців Владка народить негритятко.
Ответить
0
RedDevil
Шикарный вид , шлюхи мажоров в барсе кутят , а тут Украину ебашат 
Ответить
0
Гагик Пердонян
нда... уже представляю эти баталии при их разводе, когда зина карьеру закончит...
Ответить
-1
sokolyk
Просто фоткають на всякі іпхони... 
Ответить
-1
Richard Lewis
Кума дружини зятя дівера сусіда шваґера опублікувала розмиту фотку з гулянки – на перші шпальти! Терміново!
Ответить
-1
RedDevil
А потом с бадунища буду в инсте написать как ненавидят рашистов 
Ответить
-2
