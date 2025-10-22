ФОТО. Кума жены Зинченко опубликовала снимок с гулянки в честь ДР. Огонь
Кристина Яремчук поделилась веселым снимком
Жена футболиста сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука – Кристина Яремчук – поделилась ярким фото с вечеринки по случаю дня рождения Влады Зинченко, супруги игрока сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко.
Празднование прошло в популярном ресторане «Feroz» в Барселоне, где собрались близкие друзья телеведущей. Атмосфера вечера была по-настоящему теплой и веселой: музыка, танцы и искренние эмоции.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В Instagram Stories Кристина опубликовала фото с подписью «Фоткі супір», на котором видно, как они с Владой наслаждаются вечером. Кристина Яремчук является кумой Владе Зинченко.
Напомним, что Влада праздновала без мужа, а утром ее поздравил Дэвид Бекхэм.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижский клуб не заметил сопротивления соперника в поединке третьего тура Лиги чемпионов
«Бенфика» пропустила три гола на выезде в противостоянии третьего тура Лиги чемпионов