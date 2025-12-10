Оборвалась беспроигрышная домашняя серия Интера в Лиге чемпионов

Во вторник, 9 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и английский «Ливерпуль». Подопечные Арне Слота одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Миланский клуб оборвал свою беспроигрышную домашнюю серию в турнире, которая насчитывала 18 матчей. Подопечные Кристиана Киву пропустили на 88-й минуте, когда венгерский полузащитник «мерсисайдцев» Доминик Собослаи реализовал пенальти.

18 матчей без поражений – это самая длинная текущая домашняя серия в турнире, которая началась 4 октября 2022 и закончилась 9 декабря в Милане.

Итальянская команда набрала 12 баллов и в следующем туре сыграет против еще одного клуба из Англии – лондонского «Арсенала». Этот матч состоится 20 января 2026 года.

Интер в последних 19 домашних матчах Лиги чемпионов:

Интер – Ливерпуль – 0:1

Интер – Кайрат – 2:1

Интер – Славия – 3:0

Интер – Барселона – 4:3

Интер – Бавария – 2:2

Интер – Фейеноорд – 2:1

Интер – Монако – 3:0

Интер – РБ Лейпциг – 1:0

Интер – Арсенал – 1:0

Интер – Црвена Звезда – 4:0

Интер – Атлетико – 1:0

Интер – Реал Сосьедад – 0:0

Интер – РБ Зальцбург – 2:1

Интер – Бенфика – 1:0

Интер – Милан – 1:0

Интер – Бенфика – 3:3

Интер – Порту – 1:0

Интер – Виктория – 4:0

Интер – Барселона – 1:0