Оборвалась беспроигрышная домашняя серия Интера в Лиге чемпионов
Миланский клуб уступил «Ливерпулю» в матче шестого тура, который состоялся 9 декабря
Во вторник, 9 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и английский «Ливерпуль». Подопечные Арне Слота одержали победу с минимальным счетом 1:0.
Миланский клуб оборвал свою беспроигрышную домашнюю серию в турнире, которая насчитывала 18 матчей. Подопечные Кристиана Киву пропустили на 88-й минуте, когда венгерский полузащитник «мерсисайдцев» Доминик Собослаи реализовал пенальти.
18 матчей без поражений – это самая длинная текущая домашняя серия в турнире, которая началась 4 октября 2022 и закончилась 9 декабря в Милане.
Итальянская команда набрала 12 баллов и в следующем туре сыграет против еще одного клуба из Англии – лондонского «Арсенала». Этот матч состоится 20 января 2026 года.
Интер в последних 19 домашних матчах Лиги чемпионов:
- Интер – Ливерпуль – 0:1
- Интер – Кайрат – 2:1
- Интер – Славия – 3:0
- Интер – Барселона – 4:3
- Интер – Бавария – 2:2
- Интер – Фейеноорд – 2:1
- Интер – Монако – 3:0
- Интер – РБ Лейпциг – 1:0
- Интер – Арсенал – 1:0
- Интер – Црвена Звезда – 4:0
- Интер – Атлетико – 1:0
- Интер – Реал Сосьедад – 0:0
- Интер – РБ Зальцбург – 2:1
- Интер – Бенфика – 1:0
- Интер – Милан – 1:0
- Интер – Бенфика – 3:3
- Интер – Порту – 1:0
- Интер – Виктория – 4:0
- Интер – Барселона – 1:0
A massive win for Liverpool! 🔴— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 9, 2025
Arne Slot's men become the first side since September 2022 to beat Inter Milan in the San Siro in the Championship League pic.twitter.com/NMNlIeWXIt
