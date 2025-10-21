ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа

Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко, Влада Зинченко, отпраздновала свое 30-летие в кругу друзей в Барселоне.

Празднование прошло в популярном ресторане Feroz, который знаменит среди звезд своим стильным интерьером и атмосферой вечернего шоу.

Кадры с вечеринки появились в Instagram Stories ее близкой подруги и кумы – Кристины Яремчук, жены нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

На видео Влада улыбается, играет на барабанах и наслаждается вечером в компании друзей, пока персонал ресторана поздравляет ее с днем рождения под трек DJ Bobo – Celebration.

Ранее Александр Зинченко также поздравил супругу в соцсетях, назвав ее «моей королевой» и признавшись в любви, правда, футболиста на праздновании не было, так как он готовится к ближайшему матчу Ноттингем Форест, который состоится в четверг (против «Порту» в Лиге Конференций).