Другие новости
21 октября 2025, 03:53 |
84
0

ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа

Влада Зинченко провела вечер в одном из лучших ресторанов Барселоны

Instagram. Влада Зинченко

Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко, Влада Зинченко, отпраздновала свое 30-летие в кругу друзей в Барселоне.

Празднование прошло в популярном ресторане Feroz, который знаменит среди звезд своим стильным интерьером и атмосферой вечернего шоу.

Кадры с вечеринки появились в Instagram Stories ее близкой подруги и кумы – Кристины Яремчук, жены нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На видео Влада улыбается, играет на барабанах и наслаждается вечером в компании друзей, пока персонал ресторана поздравляет ее с днем рождения под трек DJ Bobo – Celebration.

Ранее Александр Зинченко также поздравил супругу в соцсетях, назвав ее «моей королевой» и признавшись в любви, правда, футболиста на праздновании не было, так как он готовится к ближайшему матчу Ноттингем Форест, который состоится в четверг (против «Порту» в Лиге Конференций).

видео видео-реклама Александр Зинченко lifestyle день рождения Кристина Яремчук сборная Украины по футболу Ноттингем Форест
Максим Лапченко Источник: Instagram
