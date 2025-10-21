ФОТО. Зинченко трогательно поздравил жену с днем рождения

Футболист сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александр Зинченко трогательно поздравил свою жену Владу с днем рождения – 20 октября ей исполнилось 30 лет.

На своей странице в Instagram Зинченко опубликовал совместное фото с Владой и подписал его словами: «Happy birthday my queen ❤️ I love you from here till the moon and even further!” («С днём рождения, моя королева ❤️ Я люблю тебя отсюда – до луны и даже дальше!»).

В комментариях телеведущая ответила мужу коротко, но очень тепло: «My soul ❤️» («Моя душа ❤️»).

Пара вместе уже длительное время вместе, воспитывает двух дочерей и не раз делилась совместными кадрами, демонстрируя свои искренние и нежные отношения.