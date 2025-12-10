Автогол является лучшим бомбардиром английской команды в Лиге чемпионов

Третий раз в сезоне Лиги чемпионов 2025/26 игроки соперников английского «Тоттенхэма» забивают гол в свои ворота.

Очередным неудачником стал защитник чешской «Славии» Давид Зима, который в матче шестого тура основного этапа помог «шпорам» открыть счет. Английский клуб одолел соперника из Праги со счетом 3:0.

Интересным фактом является то, что ни один игрок «Тоттенхэма» не забил больше двух голов в текущей еврокампании, однако уже трижды это сделали игроки соперников лондонцев: Давид Зима («Славия»), Йостейн Гундерсен («Буде-Глимт») и Луис Жуниор («Вильярреал»).

Подопечные Томаса Франка набрали 11 баллов и сейчас занимают девятую позицию в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов английская команда сыграет на домашней арене против «Боруссии» Дортмунд.

Лучшие бомбардиры Тоттенхэма в Лиге чемпионов 2025/26

3 – автоголы соперников

2 – Микки ван де Вен (Нидерланды)

2 – Рандал Коло Муани (Франция)

1 – Жоау Палинья (Португалия)

1 – Ришарлисон (Бразилия)

1 – Бреннан Джонсон (Уэльс)

1 – Уилсон Одобер (Франция)

1 – Мохаммед Кудус (Гана)

1 – Хави Симонс (Нидерланды)