Автогол является лучшим бомбардиром английской команды в Лиге чемпионов
Уже третий раз в сезоне соперники «Тоттенхэма» забивают в собственные ворота
Третий раз в сезоне Лиги чемпионов 2025/26 игроки соперников английского «Тоттенхэма» забивают гол в свои ворота.
Очередным неудачником стал защитник чешской «Славии» Давид Зима, который в матче шестого тура основного этапа помог «шпорам» открыть счет. Английский клуб одолел соперника из Праги со счетом 3:0.
Интересным фактом является то, что ни один игрок «Тоттенхэма» не забил больше двух голов в текущей еврокампании, однако уже трижды это сделали игроки соперников лондонцев: Давид Зима («Славия»), Йостейн Гундерсен («Буде-Глимт») и Луис Жуниор («Вильярреал»).
Подопечные Томаса Франка набрали 11 баллов и сейчас занимают девятую позицию в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов английская команда сыграет на домашней арене против «Боруссии» Дортмунд.
Лучшие бомбардиры Тоттенхэма в Лиге чемпионов 2025/26
- 3 – автоголы соперников
- 2 – Микки ван де Вен (Нидерланды)
- 2 – Рандал Коло Муани (Франция)
- 1 – Жоау Палинья (Португалия)
- 1 – Ришарлисон (Бразилия)
- 1 – Бреннан Джонсон (Уэльс)
- 1 – Уилсон Одобер (Франция)
- 1 – Мохаммед Кудус (Гана)
- 1 – Хави Симонс (Нидерланды)
Tottenham's top scorer in the Champions League so far this season is own goals 🫣😅— OneFootball (@OneFootball) December 9, 2025
Mr and Mrs Own Goal should be proud 🤍🥹 pic.twitter.com/iuZPqamdye
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майкл Хантер брутально нокаутировал британца Эли Франкема в четвертом раунде
Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву