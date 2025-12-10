Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Автогол является лучшим бомбардиром английской команды в Лиге чемпионов

Уже третий раз в сезоне соперники «Тоттенхэма» забивают в собственные ворота

Автогол является лучшим бомбардиром английской команды в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine.

Третий раз в сезоне Лиги чемпионов 2025/26 игроки соперников английского «Тоттенхэма» забивают гол в свои ворота.

Очередным неудачником стал защитник чешской «Славии» Давид Зима, который в матче шестого тура основного этапа помог «шпорам» открыть счет. Английский клуб одолел соперника из Праги со счетом 3:0.

Интересным фактом является то, что ни один игрок «Тоттенхэма» не забил больше двух голов в текущей еврокампании, однако уже трижды это сделали игроки соперников лондонцев: Давид Зима («Славия»), Йостейн Гундерсен («Буде-Глимт») и Луис Жуниор («Вильярреал»).

Подопечные Томаса Франка набрали 11 баллов и сейчас занимают девятую позицию в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов английская команда сыграет на домашней арене против «Боруссии» Дортмунд.

Лучшие бомбардиры Тоттенхэма в Лиге чемпионов 2025/26

  • 3 – автоголы соперников
  • 2 – Микки ван де Вен (Нидерланды)
  • 2 – Рандал Коло Муани (Франция)
  • 1 – Жоау Палинья (Португалия)
  • 1 – Ришарлисон (Бразилия)
  • 1 – Бреннан Джонсон (Уэльс)
  • 1 – Уилсон Одобер (Франция)
  • 1 – Мохаммед Кудус (Гана)
  • 1 – Хави Симонс (Нидерланды)
По теме:
Английский клуб установил новый клубный рекорд в Лиге чемпионов.
Ливерпуль победил во всех пяти матчах на Сан-Сиро в ХХІ веке
ПСВ повторил клубный антирекорд за последние 50 лет
Лига чемпионов Славия Прага Тоттенхэм статистика автогол
