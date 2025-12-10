Ливерпуль победил во всех пяти матчах на Сан-Сиро в ХХІ веке

Английский «Ливерпуль» продолжил свою победную серию матчей на миланском стадионе «Сан-Сиро» в XXI веке.

9 декабря состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором «мерсисайдцы» встретились с итальянским «Интером». Подопечные Арне Слота одержали победу со счетом 1:0.

Таким образом, «красные» одержали свою пятую победу в этом веке на легендарном стадионе. В активе «Ливерпуля» три выездные победы над «Интером» и две – над «Миланом» в XXI веке.

Английский клуб набрал 12 баллов после шести туров и на данный момент разместился на восьмой позиции в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Слота сыграют против французского «Марселя».

Победная серия Ливерпуля на Сан-Сиро в XXI веке

2025, Интер – Ливерпуль – 0:1

2024, Милан – Ливерпуль – 1:3

2022, Интер – Ливерпуль – 0:2

2021, Милан – Ливерпуль – 1:2

2008, Интер – Ливерпуль – 0:1