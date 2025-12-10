Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 11:21 |
Ливерпуль победил во всех пяти матчах на Сан-Сиро в ХХІ веке

Серия английского клуба продолжилась в победном матче против «Интера» в шестом туре

Getty Images/Global Images Ukraine.

Английский «Ливерпуль» продолжил свою победную серию матчей на миланском стадионе «Сан-Сиро» в XXI веке.

9 декабря состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором «мерсисайдцы» встретились с итальянским «Интером». Подопечные Арне Слота одержали победу со счетом 1:0.

Таким образом, «красные» одержали свою пятую победу в этом веке на легендарном стадионе. В активе «Ливерпуля» три выездные победы над «Интером» и две – над «Миланом» в XXI веке.

Английский клуб набрал 12 баллов после шести туров и на данный момент разместился на восьмой позиции в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Слота сыграют против французского «Марселя».

Победная серия Ливерпуля на Сан-Сиро в XXI веке

  • 2025, Интер – Ливерпуль – 0:1
  • 2024, Милан – Ливерпуль – 1:3
  • 2022, Интер – Ливерпуль – 0:2
  • 2021, Милан – Ливерпуль – 1:2
  • 2008, Интер – Ливерпуль – 0:1
Лига чемпионов Интер Милан Интер - Ливерпуль Ливерпуль статистика
