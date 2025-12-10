Ливерпуль победил во всех пяти матчах на Сан-Сиро в ХХІ веке
Серия английского клуба продолжилась в победном матче против «Интера» в шестом туре
Английский «Ливерпуль» продолжил свою победную серию матчей на миланском стадионе «Сан-Сиро» в XXI веке.
9 декабря состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором «мерсисайдцы» встретились с итальянским «Интером». Подопечные Арне Слота одержали победу со счетом 1:0.
Таким образом, «красные» одержали свою пятую победу в этом веке на легендарном стадионе. В активе «Ливерпуля» три выездные победы над «Интером» и две – над «Миланом» в XXI веке.
Английский клуб набрал 12 баллов после шести туров и на данный момент разместился на восьмой позиции в турнирной таблице. В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Слота сыграют против французского «Марселя».
Победная серия Ливерпуля на Сан-Сиро в XXI веке
- 2025, Интер – Ливерпуль – 0:1
- 2024, Милан – Ливерпуль – 1:3
- 2022, Интер – Ливерпуль – 0:2
- 2021, Милан – Ливерпуль – 1:2
- 2008, Интер – Ливерпуль – 0:1
Liverpool FC have won all five of their games at the San Siro in the 21st century 🔥🔴🏟️ pic.twitter.com/cS1bgk11ik— OneFootball (@OneFootball) December 10, 2025
