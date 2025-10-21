ВИДЕО. Дэвид Бекхэм поздравил жену Зинченко с днем рождения
Влада Зинченко поделилась видео и своей первой реакцией
Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Влада Зинченко показала, как началось празднование ее 30-летия.
В Instagram Stories Влада призналась, что с самого утра не могла сдержать слез – муж Александр Зинченко вместе с друзьями и родителями подготовил для нее эмоциональный сюрприз.
«Я все утро реву и уже опухла, как будто ночевала с пчелами. Какой же сюрприз мне сделал муж с друзьями и родителями», – написала Влада.
Праздник начался с 20-минутного видео-поздравления, которое тронуло ее до слез.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Среди сюрпризов – и личное поздравление от легенды мирового футбола Дэвида Бекхэма, который записал видео специально для Влады:
«Кумир, футбольная легенда, на которой я выросла, и просто культовая личность. Огромное спасибо, @davidbeckham», – подписала она сторис.
Напомним, что Влада Зинченко отпраздновала свой день рождения в Барселоне и без мужа, а Александр очень трогательно ее поздравил.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шейх Туре был найден мертвым
Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения