ВИДЕО. Дэвид Бекхэм поздравил жену Зинченко с днем рождения

Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Влада Зинченко показала, как началось празднование ее 30-летия.

В Instagram Stories Влада призналась, что с самого утра не могла сдержать слез – муж Александр Зинченко вместе с друзьями и родителями подготовил для нее эмоциональный сюрприз.

«Я все утро реву и уже опухла, как будто ночевала с пчелами. Какой же сюрприз мне сделал муж с друзьями и родителями», – написала Влада.

Праздник начался с 20-минутного видео-поздравления, которое тронуло ее до слез.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Среди сюрпризов – и личное поздравление от легенды мирового футбола Дэвида Бекхэма, который записал видео специально для Влады:

«Кумир, футбольная легенда, на которой я выросла, и просто культовая личность. Огромное спасибо, @davidbeckham», – подписала она сторис.

Напомним, что Влада Зинченко отпраздновала свой день рождения в Барселоне и без мужа, а Александр очень трогательно ее поздравил.