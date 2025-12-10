ПСВ повторил клубный антирекорд за последние 50 лет

ПСВ проиграл шестой домашний матч в 2025 году во всех турнирах.

Произошло это в игре 6-го тура Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (2:3).

Шесть домашних поражений в течение календарного года – это повторение клубного антирекорда ПСВ более чем за 50 лет, установленного в 2013 году (также 6).

Домашние поражения ПСВ в 2025 году:

Лига чемпионов, ПСВ – «Атлетико» – 2:3

Лига чемпионов, ПСВ – «Юнион Сен-Жилуаз» – 1:3

Эредивизи, ПСВ – «Телстар» – 0:2

Эредивизи, ПСВ – «Аякс» – 0:2

Лига чемпионов, ПСВ – «Арсенал» – 1:7

Кубок Нидерландов, ПСВ – «Гоу Эхед Иглз» – 1:2