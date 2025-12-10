Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 11:17
ПСВ повторил клубный антирекорд за последние 50 лет

Команда из Эйндховена проиграла 6 домашних матчей в 2025 году во всех турнирах

10 декабря 2025, 11:17
ПСВ повторил клубный антирекорд за последние 50 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСВ проиграл шестой домашний матч в 2025 году во всех турнирах.

Произошло это в игре 6-го тура Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (2:3).

Шесть домашних поражений в течение календарного года – это повторение клубного антирекорда ПСВ более чем за 50 лет, установленного в 2013 году (также 6).

Домашние поражения ПСВ в 2025 году:

  • Лига чемпионов, ПСВ – «Атлетико» – 2:3
  • Лига чемпионов, ПСВ – «Юнион Сен-Жилуаз» – 1:3
  • Эредивизи, ПСВ – «Телстар» – 0:2
  • Эредивизи, ПСВ – «Аякс» – 0:2
  • Лига чемпионов, ПСВ – «Арсенал» – 1:7
  • Кубок Нидерландов, ПСВ – «Гоу Эхед Иглз» – 1:2
Автогол является лучшим бомбардиром английской команды в Лиге чемпионов
Английский клуб установил новый клубный рекорд в Лиге чемпионов.
Ливерпуль победил во всех пяти матчах на Сан-Сиро в ХХІ веке
ПСВ Лига чемпионов статистика Атлетико Мадрид чемпионат Нидерландов по футболу
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
