ПСВ повторил клубный антирекорд за последние 50 лет
Команда из Эйндховена проиграла 6 домашних матчей в 2025 году во всех турнирах
ПСВ проиграл шестой домашний матч в 2025 году во всех турнирах.
Произошло это в игре 6-го тура Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (2:3).
Шесть домашних поражений в течение календарного года – это повторение клубного антирекорда ПСВ более чем за 50 лет, установленного в 2013 году (также 6).
Домашние поражения ПСВ в 2025 году:
- Лига чемпионов, ПСВ – «Атлетико» – 2:3
- Лига чемпионов, ПСВ – «Юнион Сен-Жилуаз» – 1:3
- Эредивизи, ПСВ – «Телстар» – 0:2
- Эредивизи, ПСВ – «Аякс» – 0:2
- Лига чемпионов, ПСВ – «Арсенал» – 1:7
- Кубок Нидерландов, ПСВ – «Гоу Эхед Иглз» – 1:2
