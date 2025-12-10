Забарный может остаться на скамейке запасных в матче Атлетика и ПСЖ
По информации Le Parisien, украинский защитник начнет матч Лиги чемпионов со скамейки запасных
В среду, 10 декабря, состоится матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский «Атлетик» Бильбао и французский ПСЖ.
В предстоящем противостоянии главный тренер парижского клуба Луис Энрике не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов. В лазарете французской команды находятся вратарь Лукас Шевалье, защитники Ашраф Хакими, Лукас Бералдо и вингер Усман Дембеле.
Еще один защитник Лукас Эрнандес получил дисквалификацию на три матча после того, как в игре с «Тоттенхэмом» был удален из поля за грубое нарушение.
По информации Le Parisien, место в воротах второй раз подряд займет российский голкипер Матвей Сафонов. В обороне сыграют Маркиньос, Вильян Пачо, Варрен Заир-Эмери и Сенни Меюлю.
Энрике еще не принял окончательного решения, но ожидается, что защитник сборной Украины Илья Забарный начнет этот поединок со скамейки запасных.
Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву
Матвей Пономаренко, Богдан Редушко и Кирилл Осипенко не смогут помочь «бело-синим»