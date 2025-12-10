Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забарный может остаться на скамейке запасных в матче Атлетика и ПСЖ
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 11:11 |
Забарный может остаться на скамейке запасных в матче Атлетика и ПСЖ

По информации Le Parisien, украинский защитник начнет матч Лиги чемпионов со скамейки запасных

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 10 декабря, состоится матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский «Атлетик» Бильбао и французский ПСЖ.

В предстоящем противостоянии главный тренер парижского клуба Луис Энрике не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов. В лазарете французской команды находятся вратарь Лукас Шевалье, защитники Ашраф Хакими, Лукас Бералдо и вингер Усман Дембеле.

Еще один защитник Лукас Эрнандес получил дисквалификацию на три матча после того, как в игре с «Тоттенхэмом» был удален из поля за грубое нарушение.

По информации Le Parisien, место в воротах второй раз подряд займет российский голкипер Матвей Сафонов. В обороне сыграют Маркиньос, Вильян Пачо, Варрен Заир-Эмери и Сенни Меюлю.

Энрике еще не принял окончательного решения, но ожидается, что защитник сборной Украины Илья Забарный начнет этот поединок со скамейки запасных.

По теме:
Автогол является лучшим бомбардиром английской команды в Лиге чемпионов
Английский клуб установил новый клубный рекорд в Лиге чемпионов.
Ливерпуль победил во всех пяти матчах на Сан-Сиро в ХХІ веке
Лига чемпионов Атлетик Бильбао ПСЖ Илья Забарный Ашраф Хакими Лукас Эрнандес Лукас Бералдо Вильян Пачо Маркиньос Варрен Заир-Эмери Сенни Меюлю Усман Дембеле Люка Шевалье Матвей Сафонов Луис Энрике травма
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
