ОФИЦИАЛЬНО. Защитник ПСЖ дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

В среду, 10 декабря, состоится матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский «Атлетик» Бильбао и французский ПСЖ. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

В этом противостоянии главный тренер парижской команды Луис Энрике не сможет рассчитывать на одного из ключевых защитников – Лукас Эрнандес был дисквалифицирован до окончания основного этапа и пропустит три ближайших матча в еврокубках.

29-летний футболист был удален в матче Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма» (5:3), который состоялся 26 ноября. В компенсированное время Лукас вышел из себя, ударив локтем в лицо бывшего игрока ПСЖ Хави Симонса (90+3).

УЕФА решил жестко наказать Эрнандеса, дисквалифицировав француза на три игры. Защитник пропустит матчи не только против «Атлетика» (10 декабря), но и не сыграет со «Спортингом» (20 января) и «Ньюкаслом» (28 января).

ПСЖ набрал 12 баллов после пяти туров и разместился на второй позиции в турнирной таблице. В активе Эрнандеса – 17 матчей и одна результативная передача в сезоне 2025/26.