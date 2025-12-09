Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале
Испания
09 декабря 2025, 15:39 | Обновлено 09 декабря 2025, 15:40
Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале

Фаворитом на пост тренера испанского гранда остается Альваро Арбелоа

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Испанский специалист Альваро Арбелоа является фаворитом на пост тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 42-летний специалист, вероятнее всего, заменит Хаби Алонсо у руля испанского гранда в случае, если «сливочные» уступят «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов. Сейчас Арбелоа работает с молодежной командой «Реала».

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» набрал 36 очков и расположился на втором месте турнирной таблицы, осттавая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с суммой, за которую отпустят Лунина в «Милан».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
