Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался о неудачном старте сезона в исполнении подопечных Арне Слота. Дмитрий верит в команду и заявляет, что новичкам нужно время.

— Вопрос к вам как многолетнему болельщику «Ливерпуля»: почему, на ваш взгляд, команду так сильно штормит на старте сезона?

— Я думаю, что причина в том, что это практически полностью новая команда по сравнению с предыдущими годами. То, что было в прошлом сезоне, это фактически были остатки команды Клопа. А сейчас Арне Слот строит под себя команду.

По-моему, эта команда просто еще не сыграна. Тот же Виртц в Бундеслиге показывал удивительные результаты. Сейчас он еще не может найти себя в этой команде. И он такой не один. Но я думаю, что со временем все это придет. Нужно время, чтобы команда наиграла свою игру. Футболисты привыкли друг к другу.

В принципе, Арне Слот перед началом сезона об этом и говорил, что этот сезон будет для них нелегок. Но надеюсь, что в ближайшее время они найдут свою игру, сказал Подручный.

В нынешнем сезоне Ливерпуль находится на третьей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 15 зачетных баллов после 8 сыгранных матчей.