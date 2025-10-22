Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пидручный пояснил провал Ливерпуля на старте АПЛ: «Нужно время»
Англия
22 октября 2025, 13:51
Пидручный пояснил провал Ливерпуля на старте АПЛ: «Нужно время»

Украинский биатлонист верит в подопечных Арне Слота

Пидручный пояснил провал Ливерпуля на старте АПЛ: «Нужно время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Пидручный

Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался о неудачном старте сезона в исполнении подопечных Арне Слота. Дмитрий верит в команду и заявляет, что новичкам нужно время.

— Вопрос к вам как многолетнему болельщику «Ливерпуля»: почему, на ваш взгляд, команду так сильно штормит на старте сезона?

— Я думаю, что причина в том, что это практически полностью новая команда по сравнению с предыдущими годами. То, что было в прошлом сезоне, это фактически были остатки команды Клопа. А сейчас Арне Слот строит под себя команду.

По-моему, эта команда просто еще не сыграна. Тот же Виртц в Бундеслиге показывал удивительные результаты. Сейчас он еще не может найти себя в этой команде. И он такой не один. Но я думаю, что со временем все это придет. Нужно время, чтобы команда наиграла свою игру. Футболисты привыкли друг к другу.

В принципе, Арне Слот перед началом сезона об этом и говорил, что этот сезон будет для них нелегок. Но надеюсь, что в ближайшее время они найдут свою игру, сказал Подручный.

В нынешнем сезоне Ливерпуль находится на третьей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 15 зачетных баллов после 8 сыгранных матчей.

