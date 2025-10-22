Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль не смог вылететь на матч ЛЧ. Пресс-конференция Слота отменена
Лига чемпионов
22 октября 2025, 11:33 | Обновлено 22 октября 2025, 11:38
1

22 октября английская команда сыграет против немецкого «Айнтрахта»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

В среду, 22 октября, состоится матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкий «Айнтрахт» и английский «Ливерпуль».

Команды сыграют на стадионе «Deutsche Bank Park» во Франкфурте-на-Майне, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В день противостояния «мерсисайдцы» столкнулись с проблемами – команда не смогла вылететь в Германю из-за технических проблем в самолете. Пресс-служба английского клуба сообщила, что пресс-сконференция главного тренера Арне Слота не состоится.

Как только технические неполадки будут устранены, чемпионы Англии вылетят в Германию, чтобы провести тренировку перед матчем. На данный момент подопечные Слота остаются в Англии.

«Ливерпуль» набрал три балла после двух туров – в активе команды победа над мадридским «Атлетико» со счетом 3:2 и сенсационное поражение от турецкого «Галатасарая» (0:1).

«Айнтрах» также набрал три очка – немецкий клуб разгромил как раз «Галатасарай» (5:1), но уступил «Атлетико» со счетом 1:5.

Лига чемпионов Айнтрахт Франкфурт Ливерпуль Арне Слот пресс-конференция
Комментарии
_9Quantum19_KhM25
Ну звісно, де ж ще грати Ліверпулю як не у Лізі Конференцій.)
