Аякс оценил. ПСВ вошел в историю нидерландского футбола, выиграв у Наполи

21 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов ПСВ дома уничтожил «Наполи» со счетом 6:2.

Благодаря этому выступлению ПСВ стал первой командой из Нидерландов, которая забила 6+ голов в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов, начиная с 1979 года.

Именно тогда, в сезоне 1979/1980, амстердамский «Аякс» победил кипрскую «Омонию» со счетом 10:0.

Напомним, что до этого поражения «Наполи» никогда в своей истории не пропускал шесть мячей в еврокубках.