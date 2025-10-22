Наполи впервые в истории пропустил 6 голов в еврокубках

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона футбольный клуб «Наполи» разгромно проиграл на выезде голландскому «ПСВ».

Встреча прошла на арене «Филипс» и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев поля. Неаполитанцы впервые в своей истории позволили сопернику забить такое количество голов в матче еврокубков.

Последний раз итальянская команда пропускала 6 голов в одной игре 21 декабря 1997 года – от «Сампдории» (3:6) в рамках национального первенства.

После трех туров голландский «ПСВ» располагается на 11-ой строчке турнирной таблицы, в активе команды 4 набранных очка.