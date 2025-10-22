Наполи впервые в истории пропустил 6 голов в еврокубках
Неаполитанцы установили своего рода клубный антирекорд
В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона футбольный клуб «Наполи» разгромно проиграл на выезде голландскому «ПСВ».
Встреча прошла на арене «Филипс» и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев поля. Неаполитанцы впервые в своей истории позволили сопернику забить такое количество голов в матче еврокубков.
Последний раз итальянская команда пропускала 6 голов в одной игре 21 декабря 1997 года – от «Сампдории» (3:6) в рамках национального первенства.
После трех туров голландский «ПСВ» располагается на 11-ой строчке турнирной таблицы, в активе команды 4 набранных очка.
6 - #Napoli have conceded six goals for the first time in European competition; overall, they suffered at least six goals in a single match for the first time since December 21st, 1997 (3-6 against Sampdoria in Serie A). Rumor.#PSVNapoli #UCL pic.twitter.com/wHSjZx8uwe— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 21, 2025
