Аякс оценил. ПСВ вошел в историю голландского футбола, выиграв Наполи
Ни одна команда из Нидерландов не могла забить 6+ мячей с 1979 года в главном евротурнире
21 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов ПСВ дома уничтожил «Наполи» со счетом 6:2.
Благодаря этому выступлению ПСВ стал первой командой из Нидерландов, которая забила 6+ голов в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов, начиная с 1979 года.
Именно тогда, в сезоне 1979/1980, амстердамский «Аякс» победил кипрскую «Омонию» со счетом 10:0.
Напомним, что до этого поражения «Наполи» никогда в своей истории не пропускал шесть мячей в еврокубках.
𝐏𝐒𝐕 𝟔-𝟐 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢— Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 21, 2025
Who saw this coming? PSV thrash the Serie A champions at Philips Stadium.
They are the first Dutch side to score 6+ goals in a Champions League/European Cup game since Ajax in October 1979 (10-0 vs Omonia Nicosia).#UCL pic.twitter.com/T5kLhtt9Hp
