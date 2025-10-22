Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
22 октября 2025, 11:35 | Обновлено 22 октября 2025, 12:12
Аякс оценил. ПСВ вошел в историю голландского футбола, выиграв Наполи

Ни одна команда из Нидерландов не могла забить 6+ мячей с 1979 года в главном евротурнире

Getty Images/ Getty Images Ukraine

21 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов ПСВ дома уничтожил «Наполи» со счетом 6:2.

Благодаря этому выступлению ПСВ стал первой командой из Нидерландов, которая забила 6+ голов в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов, начиная с 1979 года.

Именно тогда, в сезоне 1979/1980, амстердамский «Аякс» победил кипрскую «Омонию» со счетом 10:0.

Напомним, что до этого поражения «Наполи» никогда в своей истории не пропускал шесть мячей в еврокубках.

Наполи ПСВ Лига чемпионов статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
