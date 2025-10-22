27:0. Арсенал продолжил уникальную домашнюю серию на групповых этапах ЛЧ

«Арсенал» Микеля Артеты показывает сумасшедшие результаты на групповом этапе Лиги чемпионов на «Эмирейтс Стэдиум».

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «канониры» дома разгромили мадридский «Атлетико» со счетом 4:0.

Таким образом, продолжилась уникальная серия Микеля Артеты во главе «Арсенала» в домашних матчах ЛЧ на групповом этапе. Команда под руководством испанца провела 9 домашних матчей на этой стадии турнира – все выиграла и ни разу не пропустила. При этом «Арсенал» забил 27 голов в этих встречах.

Победная серия Микеля Артеты во главе «Арсенала» на «Эмирейтс Стэдиум» в матчах группового этапа Лиги чемпионов:

2025: «Арсенал» – «Атлетико» – 4:0

2025: «Арсенал» – «Олимпиакос» – 2:0

2025: «Арсенал» – «Динамо» Загреб – 3:0

2024: «Арсенал» – «Монако» – 3:0

2024: «Арсенал» – «Шахтер» – 1:0

2024: «Арсенал» – ПСЖ – 2:0

2023: «Арсенал» – «Ланс» – 6:0

2023: «Арсенал» – «Севилья» – 2:0

2023: «Арсенал» – ПСВ – 4:0

Интересно, что ближе всего к ничьей на «Эмирейтс» в этих девяти матчах был донецкий «Шахтер».