27:0. Арсенал продолжил уникальную домашнюю серию на групповых этапах ЛЧ
«Канониры» под руководством Микеля Артеты победили во всех матчах дома на этой стадии турнира
«Арсенал» Микеля Артеты показывает сумасшедшие результаты на групповом этапе Лиги чемпионов на «Эмирейтс Стэдиум».
В матче 3-го тура Лиги чемпионов «канониры» дома разгромили мадридский «Атлетико» со счетом 4:0.
Таким образом, продолжилась уникальная серия Микеля Артеты во главе «Арсенала» в домашних матчах ЛЧ на групповом этапе. Команда под руководством испанца провела 9 домашних матчей на этой стадии турнира – все выиграла и ни разу не пропустила. При этом «Арсенал» забил 27 голов в этих встречах.
Победная серия Микеля Артеты во главе «Арсенала» на «Эмирейтс Стэдиум» в матчах группового этапа Лиги чемпионов:
- 2025: «Арсенал» – «Атлетико» – 4:0
- 2025: «Арсенал» – «Олимпиакос» – 2:0
- 2025: «Арсенал» – «Динамо» Загреб – 3:0
- 2024: «Арсенал» – «Монако» – 3:0
- 2024: «Арсенал» – «Шахтер» – 1:0
- 2024: «Арсенал» – ПСЖ – 2:0
- 2023: «Арсенал» – «Ланс» – 6:0
- 2023: «Арсенал» – «Севилья» – 2:0
- 2023: «Арсенал» – ПСВ – 4:0
Интересно, что ближе всего к ничьей на «Эмирейтс» в этих девяти матчах был донецкий «Шахтер».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шведский форвард оформил дубль
Юрий Мороз стал главным методистом академии киевлян