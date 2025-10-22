Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 27:0. Арсенал продолжил уникальную домашнюю серию на групповых этапах ЛЧ
Лига чемпионов
22 октября 2025, 10:42 |
389
0

27:0. Арсенал продолжил уникальную домашнюю серию на групповых этапах ЛЧ

«Канониры» под руководством Микеля Артеты победили во всех матчах дома на этой стадии турнира

22 октября 2025, 10:42 |
389
0
27:0. Арсенал продолжил уникальную домашнюю серию на групповых этапах ЛЧ
Getty Images/ Getty Images Ukraine

«Арсенал» Микеля Артеты показывает сумасшедшие результаты на групповом этапе Лиги чемпионов на «Эмирейтс Стэдиум».

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «канониры» дома разгромили мадридский «Атлетико» со счетом 4:0.

Таким образом, продолжилась уникальная серия Микеля Артеты во главе «Арсенала» в домашних матчах ЛЧ на групповом этапе. Команда под руководством испанца провела 9 домашних матчей на этой стадии турнира – все выиграла и ни разу не пропустила. При этом «Арсенал» забил 27 голов в этих встречах.

Победная серия Микеля Артеты во главе «Арсенала» на «Эмирейтс Стэдиум» в матчах группового этапа Лиги чемпионов:

  • 2025: «Арсенал» – «Атлетико» – 4:0
  • 2025: «Арсенал» – «Олимпиакос» – 2:0
  • 2025: «Арсенал» – «Динамо» Загреб – 3:0
  • 2024: «Арсенал» – «Монако» – 3:0
  • 2024: «Арсенал» – «Шахтер» – 1:0
  • 2024: «Арсенал» – ПСЖ – 2:0
  • 2023: «Арсенал» – «Ланс» – 6:0
  • 2023: «Арсенал» – «Севилья» – 2:0
  • 2023: «Арсенал» – ПСВ – 4:0

Интересно, что ближе всего к ничьей на «Эмирейтс» в этих девяти матчах был донецкий «Шахтер».

По теме:
Аякс оценил. ПСВ вошел в историю голландского футбола, выиграв Наполи
Ливерпуль не смог вылететь на матч ЛЧ. Пресс-конференция Слота отменена
«Сложный период». Дембеле отреагировал на красную карточку Забарного
Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов статистика Микель Артета Арсенал - Атлетико
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дьекереш назвал великолепными свои голы в ворота Атлетико
Футбол | 22 октября 2025, 07:33 2
Дьекереш назвал великолепными свои голы в ворота Атлетико
Дьекереш назвал великолепными свои голы в ворота Атлетико

Шведский форвард оформил дубль

Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Футбол | 21 октября 2025, 17:14 0
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо

Юрий Мороз стал главным методистом академии киевлян

Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 08:20
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Футбол | 22.10.2025, 12:19
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21.10.2025, 17:26
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 32
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем