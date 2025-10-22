Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Атлетико назвал очень тяжелой игру с Арсеналом
Лига чемпионов
22 октября 2025, 10:57 | Обновлено 22 октября 2025, 11:02
133
0

Защитник Атлетико назвал очень тяжелой игру с Арсеналом

Ганцко прокомментировал разгромное поражение матрасников

22 октября 2025, 10:57 | Обновлено 22 октября 2025, 11:02
133
0
Защитник Атлетико назвал очень тяжелой игру с Арсеналом
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Давид Ганцко

Словацкий защитник «Атлетико» Давид Ганцко прокомментировал поражение мадридского клуба от «Арсенала» (0:4) в Лиге чемпионов.

«Игра была очень тяжелой. Мы к этому готовились, поскольку сегодня это одна из лучших в мире команд. Все работало до перерыва, мы хорошо защищались, хотя у наших ворот и было создано несколько моментов… Мы крайне разочарованы тем, что не смогли добиться лучшего результата. Этот счет выглядит совсем плохо. Изначально казалось, что игра идет, мы боремся за очки, но внезапно: бац, бац, бац, бац... В один момент игра закончена», – сказал Ганцко после матча.

Встреча проходила на лондонском стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Все голы «Арсенала» пришлись на второй тайм. Габриэл Магальяйнс распечатал ворота Яна Облака на 57-й минуте, затем голом отметился Мартинелли, дубль на свой счет записал Виктор Дьекереш.

По теме:
Аякс оценил. ПСВ вошел в историю голландского футбола, выиграв Наполи
Ливерпуль не смог вылететь на матч ЛЧ. Пресс-конференция Слота отменена
«Сложный период». Дембеле отреагировал на красную карточку Забарного
Давид Ганцко Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов
Оксана Баландина Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22 октября 2025, 07:05 1
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов

Илья заработал два пенальти и получил удаление

Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Футбол | 22 октября 2025, 07:15 33
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского
Динамо столкнется с проблемой в случае увольнения Шовковского

У клуба вообще нет кандидатов на замену тренеру

Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21.10.2025, 17:26
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
В Португалии оценили игру Трубина и Судакова после разгрома от Ньюкасла
Футбол | 22.10.2025, 12:14
В Португалии оценили игру Трубина и Судакова после разгрома от Ньюкасла
В Португалии оценили игру Трубина и Судакова после разгрома от Ньюкасла
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем