Защитник Атлетико назвал очень тяжелой игру с Арсеналом

Словацкий защитник «Атлетико» Давид Ганцко прокомментировал поражение мадридского клуба от «Арсенала» (0:4) в Лиге чемпионов.

«Игра была очень тяжелой. Мы к этому готовились, поскольку сегодня это одна из лучших в мире команд. Все работало до перерыва, мы хорошо защищались, хотя у наших ворот и было создано несколько моментов… Мы крайне разочарованы тем, что не смогли добиться лучшего результата. Этот счет выглядит совсем плохо. Изначально казалось, что игра идет, мы боремся за очки, но внезапно: бац, бац, бац, бац... В один момент игра закончена», – сказал Ганцко после матча.