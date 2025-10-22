ПСЖ повторил собственное достижение 1994 года в Лиге чемпионов

21 октября ПСЖ повторил свое достижение 1994 года в Лиге чемпионов.

В матче 3-го тура Лиги чемпионов ПСЖ на выезде обыграл «Байер» со счетом 7:2.

Таким образом, парижане выиграли шесть матчей Лиги чемпионов подряд, что стало повторением их результата 1994 года.

Победная серия ПСЖ в Лиге чемпионов (6):

«Байер» – ПСЖ – 2:7

«Барселона» – ПСЖ – 1:2

ПСЖ – «Аталанта» – 4:0

ПСЖ – «Интер» – 5:0

ПСЖ – «Арсенал» – 2:1

«Арсенал» – ПСЖ – 0:1

В последний раз ПСЖ не сумел победить в матче Лиги чемпионов в апреле этого года, когда в ответной встрече четвертьфинала турнира парижане на выезде уступили «Астон Вилле» со счетом 2:3.