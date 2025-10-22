Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ повторил собственное достижение 1994 года в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
22 октября 2025, 10:17 | Обновлено 22 октября 2025, 10:18
ПСЖ повторил собственное достижение 1994 года в Лиге чемпионов

Парижане одержали очередную победу в самом престижном турнире Европы

ПСЖ повторил собственное достижение 1994 года в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября ПСЖ повторил свое достижение 1994 года в Лиге чемпионов.

В матче 3-го тура Лиги чемпионов ПСЖ на выезде обыграл «Байер» со счетом 7:2.

Таким образом, парижане выиграли шесть матчей Лиги чемпионов подряд, что стало повторением их результата 1994 года.

Победная серия ПСЖ в Лиге чемпионов (6):

  • «Байер» – ПСЖ – 2:7
  • «Барселона» – ПСЖ – 1:2
  • ПСЖ – «Аталанта» – 4:0
  • ПСЖ – «Интер» – 5:0
  • ПСЖ – «Арсенал» – 2:1
  • «Арсенал» – ПСЖ – 0:1

В последний раз ПСЖ не сумел победить в матче Лиги чемпионов в апреле этого года, когда в ответной встрече четвертьфинала турнира парижане на выезде уступили «Астон Вилле» со счетом 2:3.

Комментарии
