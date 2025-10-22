ПСЖ повторил собственное достижение 1994 года в Лиге чемпионов
Парижане одержали очередную победу в самом престижном турнире Европы
21 октября ПСЖ повторил свое достижение 1994 года в Лиге чемпионов.
В матче 3-го тура Лиги чемпионов ПСЖ на выезде обыграл «Байер» со счетом 7:2.
Таким образом, парижане выиграли шесть матчей Лиги чемпионов подряд, что стало повторением их результата 1994 года.
Победная серия ПСЖ в Лиге чемпионов (6):
- «Байер» – ПСЖ – 2:7
- «Барселона» – ПСЖ – 1:2
- ПСЖ – «Аталанта» – 4:0
- ПСЖ – «Интер» – 5:0
- ПСЖ – «Арсенал» – 2:1
- «Арсенал» – ПСЖ – 0:1
В последний раз ПСЖ не сумел победить в матче Лиги чемпионов в апреле этого года, когда в ответной встрече четвертьфинала турнира парижане на выезде уступили «Астон Вилле» со счетом 2:3.
PSG have won SIX Champions League games in a row for the first time since 1994 🔥 pic.twitter.com/eu6YQ0ehp5— LiveScore (@livescore) October 21, 2025
