Лига чемпионов21 октября 2025, 22:59 | Обновлено 21 октября 2025, 23:17
ВИДЕО. Бернарду Силва удвоил перевес Ман Сити в игре с Вильярреалом
Манчестер Сити получил комфортное преимущество в матче ЛЧ
21 октября в 22:00 проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Английский «Вильярреал» принимает английский «Манчестер Сити».
Бернарду Силва удвоил перевес Ман Сити в игре с Вильярреалом (2:0).
ГОЛ! 0:2. Бернарду Силва, 40 мин
