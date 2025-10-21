Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Бернарду Силва удвоил перевес Ман Сити в игре с Вильярреалом
Лига чемпионов
21 октября 2025, 22:59 | Обновлено 21 октября 2025, 23:17
ВИДЕО. Бернарду Силва удвоил перевес Ман Сити в игре с Вильярреалом

Манчестер Сити получил комфортное преимущество в матче ЛЧ

ВИДЕО. Бернарду Силва удвоил перевес Ман Сити в игре с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября в 22:00 проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Английский «Вильярреал» принимает английский «Манчестер Сити».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Бернарду Силва удвоил перевес Ман Сити в игре с Вильярреалом (2:0).

ГОЛ! 0:2. Бернарду Силва, 40 мин

Вильярреал Пеп Гвардиола Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Бернарду Силва
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
