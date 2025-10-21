Англия21 октября 2025, 21:27 | Обновлено 21 октября 2025, 21:28
282
2
Холанд будет рвать. Назван стартовый состав Ман Сити на игру с Вильярреалом
Пеп Гвардиола определился с основой на матч 3-го тура Лиги чемпионов
21 октября 2025, 21:27 | Обновлено 21 октября 2025, 21:28
282
Назван стартовые составы на матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
21 октября в 22:00 состоится поединок между «Вильярреалом» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Знаменитый коуч Пеп Гвардиола определил стартовый состав Ман Сити на игру.
Норвежский форвард Эрлинг Холанд включен в основу горожан.
Стартовые составы на игру ЛЧ между Вильярреалом и Ман Сити
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 октября 2025, 08:39 3
Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном
Футбол | 21 октября 2025, 10:12 119
Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»
Футбол | 21.10.2025, 17:23
Футбол | 21.10.2025, 00:59
Футбол | 21.10.2025, 21:41
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Йому , що херово? Що буде рвати
Та всі піарять Холанда, а по факту, він як Іґуаїн: забиває багато, але й капарить так, ... У відповідальних матчах МС грає "без нього".
Популярные новости
20.10.2025, 13:17 5
21.10.2025, 07:00 2
20.10.2025, 06:23 19
20.10.2025, 09:10 2
20.10.2025, 00:02
Футбол
20.10.2025, 08:02 5
20.10.2025, 19:05 5