Холанд будет рвать. Назван стартовый состав Ман Сити на игру с Вильярреалом

Назван стартовые составы на матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

21 октября в 22:00 состоится поединок между «Вильярреалом» и «Манчестер Сити».

Знаменитый коуч Пеп Гвардиола определил стартовый состав Ман Сити на игру.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд включен в основу горожан.

Стартовые составы на игру ЛЧ между Вильярреалом и Ман Сити