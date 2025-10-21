Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд будет рвать. Назван стартовый состав Ман Сити на игру с Вильярреалом
Англия
21 октября 2025, 21:27 | Обновлено 21 октября 2025, 21:28
282
2

Холанд будет рвать. Назван стартовый состав Ман Сити на игру с Вильярреалом

Пеп Гвардиола определился с основой на матч 3-го тура Лиги чемпионов

21 октября 2025, 21:27 | Обновлено 21 октября 2025, 21:28
282
2 Comments
Холанд будет рвать. Назван стартовый состав Ман Сити на игру с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Назван стартовые составы на матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

21 октября в 22:00 состоится поединок между «Вильярреалом» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Знаменитый коуч Пеп Гвардиола определил стартовый состав Ман Сити на игру.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд включен в основу горожан.

Стартовые составы на игру ЛЧ между Вильярреалом и Ман Сити

По теме:
ВИДЕО. Холанд забил гол для Ман Сити в ворота Вильярреала
Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. ПСЖ огорчил Байер на седьмой минуте после точного удара Пачо
Манчестер Сити Вильярреал Лига чемпионов Эрлинг Холанд стартовые составы Пеп Гвардиола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21 октября 2025, 08:39 3
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины

Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном

Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21 октября 2025, 10:12 119
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли

Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»

Два зрелищных вечера. 3-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
Футбол | 21.10.2025, 17:23
Два зрелищных вечера. 3-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
Два зрелищных вечера. 3-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 21.10.2025, 00:59
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Давид Луис имел супершанс. Пафос вдесятером сыграл вничью с Кайратом
Футбол | 21.10.2025, 21:41
Давид Луис имел супершанс. Пафос вдесятером сыграл вничью с Кайратом
Давид Луис имел супершанс. Пафос вдесятером сыграл вничью с Кайратом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Йому , що херово? Що буде рвати
Ответить
+2
Віталій Ткачук
Та всі піарять  Холанда, а по факту, він як Іґуаїн: забиває багато, але й капарить так, ... У відповідальних матчах МС грає "без нього".
Ответить
0
Популярные новости
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Дерек Чисора предупредил Усика, что его ждет большой апсет
Дерек Чисора предупредил Усика, что его ждет большой апсет
20.10.2025, 00:02
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем