Синнер назвал причину пропуска финала Кубка Дэвиса

Итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 2) рассказал, почему принял решение не участвовать в финале Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье:

«Я дважды выигрывал Кубок Дэвиса. Мы с командой приняли это решение, потому что конец сезона очень длинный, и мне нужна дополнительная неделя отдыха, чтобы начать тренироваться раньше. Цель — быть в наилучшей форме для Австралии. В течение последних двух лет я не был в лучшей форме из-за нехватки времени, поэтому мы решили, что это правильный шаг».

Отметим, что в 2025 году Синнер выиграл Australian Open и Уимблдон, а также дошел до финалов Roland Garros и US Open, где уступил Карлосу Алькарасу. В то же время Янник потерял первое место в рейтинге ATP тому же Алькарасу.