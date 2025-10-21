Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер назвал причину пропуска финала Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
Синнер назвал причину пропуска финала Кубка Дэвиса

Янник хочет качественно подготовиться к следующему сезону

Синнер назвал причину пропуска финала Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 2) рассказал, почему принял решение не участвовать в финале Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье:

«Я дважды выигрывал Кубок Дэвиса. Мы с командой приняли это решение, потому что конец сезона очень длинный, и мне нужна дополнительная неделя отдыха, чтобы начать тренироваться раньше. Цель — быть в наилучшей форме для Австралии. В течение последних двух лет я не был в лучшей форме из-за нехватки времени, поэтому мы решили, что это правильный шаг».

Отметим, что в 2025 году Синнер выиграл Australian Open и Уимблдон, а также дошел до финалов Roland Garros и US Open, где уступил Карлосу Алькарасу. В то же время Янник потерял первое место в рейтинге ATP тому же Алькарасу.

Янник Синнер Кубок Дэвиса Карлос Алькарас (теннисист) сборная Италии по теннису
Иван Чирко Источник
