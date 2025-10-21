Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТРУБИН: «Отдадим все силы, чтобы победить Ньюкасл. Будет интересный матч»
Лига чемпионов
21 октября 2025, 18:05 | Обновлено 21 октября 2025, 18:25
ТРУБИН: «Отдадим все силы, чтобы победить Ньюкасл. Будет интересный матч»

Украинский голкипер принял участие в пресс-конференции перед игрой ЛЧ

ТРУБИН: «Отдадим все силы, чтобы победить Ньюкасл. Будет интересный матч»
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне поединка 3-го тура Лиги чемпионов против Ньюкасла, который состоится 21 октября в 22:00 на Сент-Джеймс Парк:

«Мы отдадим все силы, чтобы победить. Игроки Бенфики готовы ко всему, потому что это Лига чемпионов. Хочу отметить хороший командный дух и прекрасную атмосферу. Мы должны показать свою лучшую версию. Это особенный момент, невероятный стадион. Думаю, это будет очень интересный матч и для нас, и для соперника.

Сороки сильны в прямой игре и при стандартах, ведь у них много высоких игроков. Так как они играют дома, у них будет больше мотивации и энергии. Мы должны быть готовы к этому и играть в свой футбол.

Неудачные результаты Бенфики в текущей ЛЧ? Конечно, для Бенфики не очень хорошо, что у нас пока нет очков, но впереди еще игры. Нужно идти от матча к матчу и отдавать все силы ради наших болельщиков.

Небольшое количество пропущенных голов в последних матчах – это всегда хороший знак, ведь самое важное – это оборона, потому что она самая сложная часть игры. Но каждый матч имеет что-то особенное, что-то новое. Мы всегда должны быть сосредоточены на игре, на своих движениях, на своих действиях.

Да, Моуриньо уже сделал определенные изменения, хотя времени на работу было немного. У нас есть некоторые изменения в оборонительной части, а также в атаке. Одно дело, когда тренер приходит во время сезона, другое – когда с начала. Тогда у нас было бы больше времени. А сейчас нужно понимать все быстрее. Наша идентичность заключается в том, чтобы хорошо защищаться, делать это вместе и атаковать тоже вместе.

Моя работа – играть в футбол и отдавать все, что могу. Как команда, мы должны выйти, играть в свой футбол, а что будет – то будет. Чувствуется ли давление, что нужно выиграть? Не думаю. Но это Лига чемпионов. Здесь всегда большая ответственность и давление, но на этом уровне с этим нужно уметь жить. Мы отдадим все, чтобы победить.

Развитие команды в обороне? Думаю, в целом нам просто нужно время, потому что с момента, как тренер пришел, у нас не было много времени для тренировок. Но я вижу много хорошего каждый день. Все игроки улучшают свои навыки индивидуально, и как команда мы тоже растем. Это долгий путь, но мы работаем каждый день.

Это решающий матч в Лиге чемпионов? В Лиге чемпионов нет легких матчей. Каждый очень важен для нас.

Конкуренция с Самуэлем Соарешем? Если говорить о конкуренции между мной и Самуэлем, то это хорошо для нас обоих и для команды. Каждый день нужно отдавать все 100% на тренировках и в матчах. Я не вижу в этом проблемы. Просто должен показывать себя, Самуэл будет делать то же самое. Это хорошо для команды.

Просит ли Жозе Моуриньо от вратаря чего-то другого в игре ногами? У каждого тренера свое видение игры. Поэтому есть некоторые изменения, определенные отличия, но для меня это хорошо – я учусь новому.

Что сказал тренер команде после последнего матча? [Жозе Моуриньо шутит: Ничего.] Сказал, что нужно выиграть эту игру, ничего особенного (смеется).

Что рассказывал Судаков о своих первых месяцах в Бенфике? Прежде всего, он говорил, что очень доволен, потому что перешел в лучший клуб Португалии и один из лучших в Европе. Также отметил, что уровень здесь сложнее, чем раньше. Он очень доволен и хочет отдать все за этот клуб. Конечно, иногда он просит у меня помощи, и я стараюсь помочь ему адаптироваться быстрее».

ВИДЕО. Пресс-конференция Трубина и Моуриньо перед игрой Бенфики с Ньюкаслом

Ньюкасл Бенфика Жозе Моуриньо Лига чемпионов Анатолий Трубин пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Бенфика
