МОУРИНЬО: «Это будет невероятно сложный матч для Бенфики в ЛЧ»

Португальский наставник Бенфики Жозе Моуриньо дал предматчевую пресс-конференцию перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против Ньюкасла, который состоится 21 октября в 22:00 на Сент-Джеймс Парк.

Жозе Моуриньо признал, что английский коллектив является мощным соперником. Он выразил уверенность в способности «красных» противостоять достойному оппоненту. Наставник Бенфики отметил, что игрокам придется стремиться к успеху на специфическом стадионе:

«Когда вы сюда приедете, вы четко поймете, что игра здесь сильно отличается от игры в Челси. Очень, очень, очень отличается. Это совсем другое. Атмосфера чрезвычайно сложная, но она может работать на вашу пользу, если вы будете довольны и комфортно себя чувствовать, играя в таких обстоятельствах.

Для тренера важно уметь играть с трудностями, которые создают «сороки». Мы должны быть способны вынести игру из этой сложности и перевести ее в зону, где мы будем более комфортны, а они – менее комфортны. Мы должны уметь делить игру с ними в этом смысле, немного меняя то, что они хотят, чтобы были 90 минут по-Ньюкасловски, а мы, конечно, будем пытаться, чтобы в течение некоторой части матча игра была такой, какой Бенфика хочет ее видеть.

Бенфика не является быстрой командой и не имеет очень вертикальных флангов? Связка между Судаковым и Павлидиcом может быть использована. Это характеристика, которую мы всегда можем улучшить. Важным является преодоление первого давления англичан. Они оставляют некоторые пространства между средней линией и защитой, которые мы должны уметь использовать.

Одно – это физическая интенсивность, другое – ментальная интенсивность. И это то, что ты делаешь, когда отбираешь мяч. Первое, о чем ты думаешь после отбора – передать мяч в сторону, назад или попытаться найти варианты впереди? Это ментальная интенсивность, которая не имеет ничего общего с физической интенсивностью. Это тип сообщения, которое я хочу донести до игроков. Мне нравится отбирать мяч и думать о вертикальности. Трубин будет основным вратарем.

Думаю, что играть за Бенфику, тренировать Бенфику само по себе несет давление, ответственность и не для всех. Но этого давления, присущего тренеру или игроку Бенфики, вполне достаточно, чтобы возникло дополнительное напряжение из-за влияния на выборы. Не считаю это справедливым и не думаю, что мы к этому готовились. Мы готовились к игре, как к матчу с Шавешем и к субботнему поединку чемпионата, стараясь забыть о выборах, потому что наша работа другая и на ней нужно фокусироваться. На кону 18 очков. После игры останется 15. Если мы наберем 15 очков, тогда квалифицируемся. Нам необязательно набирать 15, 14, 13 или даже 12. Вероятно, даже 11 не обязательно. Поэтому матч не решающий. Но мы будем играть так, будто он решающий. Будем играть, словно это последний шанс, но это не так.

Невозможно приехать на этот стадион и не почувствовать присутствие сэра Бобби Робсона? Я всегда ощущал что-то особенное, еще до смерти мистера Робсона. После его смерти, конечно, почувствовал близость… К сожалению, даже с теми, кого мы любим, даже с семьей, день за днем иногда отводит нас от этой тоски. И есть места, которые снова открывают дверь для этих людей в наши мысли, и здесь именно так. Я работал с мистером Робсоном около шести лет, и, думаю, не было дня, чтобы он не показывал свою страсть к городу, области и клубу Ньюкасл, а гордость и страсть, с которой он говорил, повлияли и на меня. Я никогда не скрывал, даже как тренер других английских клубов, что Ньюкасл всегда был для меня очень дорогим клубом, конечно, под влиянием человека, который является легендой клуба и региона.

Чего команде еще не хватает для победы? Возможно, выиграем, и ничего больше не нужно. Может статься, что выиграем и после матча скажем, что ничего не хватает для победы здесь. Посмотрим. Но в каждом матче есть соперник. Иногда план игры удается реализовать, иногда – нет. Потом люди могут подумать, что план игры неправильный, но часто причина не в плане, а в сопернике, который заставляет план выглядеть неверным. Мы играем против очень сильной команды, и те, кто менее внимательно смотрит на рейтинг Премьер-лиги после 10–11 матчей, могут ошибиться относительно потенциала этой команды. Это очень организованная команда, с игроками, отобранными под идеи Эдди Хау. Физическая, чрезвычайно физическая, сильная в прямой игре, стандартах, а также имеет очень быстрых крайних игроков – четырех, два на поле, два на скамейке. Очень сильная команда, с фантастическим стадионом, который играет вместе с ними. Люди приходят не только смотреть игру, а играть вместе с командой. Поэтому чрезвычайно сложный матч для нас, но считаю, что и для них тоже.

Насколько особенный этот стадион? Дело не только в стадионе. Это стадион, клуб, история, страсть болельщиков. Последними годами – также экономическая мощь, которая позволяет иметь сильную команду, выходить из трудностей и выиграть, например, Кубок лиги несколько лет назад, играть две кампании Лиги чемпионов. Играть ЛЧ и Премьер-лигу одновременно – очень сложно. Они близки к большим достижениям. Культура Лондона – совсем другая, чем здесь. Мне нравится играть здесь. Я сказал игрокам: даже как сопернику, прекрасно играть здесь. Вы увидите невероятную атмосферу.

Если бы перед матчем предложили ничью, подписал бы? Нет. Ранее в Челси я так сделал и проиграл, поэтому, возможно, следовало согласиться на ничью. Но перед матчем – нет. Мы хотим играть, мы готовы, в пределах своих возможностей. Мы тренировались, чтобы подготовиться к игре, зная, что они захотят направить матч в свою сильную зону, а мы должны подготовиться, чтобы игра шла в направлении, где мы будем чувствовать себя комфортнее. Мы должны пытаться навязать наши качества, которые отличаются от качеств Ньюкасла.

Быть игроком или тренером Бенфики – нелегко. Болельщики хотят побед и хорошей игры, и этого достаточно, чтобы мы были сосредоточены, мотивированы и ответственны. Меня ничто не разочаровывает. Это уже третий раз в карьере, когда я беру команду во время чемпионата – раньше Тоттенхем, теперь Бенфика. Это сложнее, чем начало сезона. Малый опыт дает понимание, что начинать среди сезона трудно. Ману? Он на следующей неделе будет тренироваться с командой в полном режиме. К концу ноября он сможет играть.

Разговор с командой после матча в Шавеше? Я никогда ничего не говорю после игры. Иду в раздевалку, приветствую игроков, и это не время для разговоров о матче. Команда поняла указания? Да, команда хочет того же, что и я. Никаких разногласий нет. План игры и исполнение могут отличаться, но нет противоречия между тренером и игроками. Мы хотели: забиваем – идем к финальному удару. Они пытались и не смогли. В первом тайме были моменты для этого.

Как бы почувствовал себя сэр Бобби Робсон, если бы видел победу Ньюкасла в Кубке лиги? Он легенда. В Англии быть легендой – это разные причины. Он любил клуб и отдал ему все. Конечно, был бы рад победе в Кубке. Я очень рад. Цель – Лига чемпионов, но Кубок – начало. Клуб идет в правильном направлении. Новые владельцы, стабильность, игроки под модель Хау – все очень хорошо.

Ньюкасл в переходном периоде после продажи Исака и покупки Вольтемаде? Потеря Исака сложна для клуба, тренера и команды. Все знали о его переходе в Ливерпуль. После трансфера приходит новый игрок, и команда адаптируется. Вольтемаде – адаптированный игрок, любимый фанатами. Все хорошо.

Играть на Сент-Джеймс Парк – чудесно, даже как сопернику. Игроки Бенфики столкнутся с уважением соперника, с уважением к нашей игре. Нужно наслаждаться, быть сильными и готовыми страдать на поле, ведь матч будет сложным.

Был ли близок к переходу в Ньюкасл как тренер? Никогда не был близок. Возможность быть ассистентом для Робсона была, но я выбрал карьеру самостоятельного тренера. Никогда не контактировал с клубом. Какое значение имел Бобби Робсон для карьеры? Он дал мне шанс в Барселоне, научил футбольным и человеческим качествам, доверял мне. Это огромный вклад в мою карьеру. На этом этапе карьеры нет клуба, где я был бы счастливее и мотивированнее, чем в Бенфике.

Вернувшись в Англию, ожидал ли играть против Ньюкасла в ЛЧ? Да, я это представлял. Лига чемпионов – всегда большое эмоциональное событие. Также выражаю соболезнования Стюарту Пирсу за потерю сына. Сожалею ли, что не тренировал Ньюкасл, или это еще может случиться? Не сожалею, никогда не имел шансов. Никогда не говорил «нет» Ньюкаслу, но отказывал многим клубам с уважением. Сейчас нет клуба, где я счастливее, чем в Бенфике, и не поменяю ее ни на что».

ВИДЕО. Пресс-конференция Трубина и Моуриньо перед игрой Бенфики с Ньюкаслом