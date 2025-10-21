Довбик или Фергюсон? Гасперини выбрал основного форварда на матч ЛЕ

В четверг, 23 октября, состоится матч третьего тура основного этапа Лиги Европы, в котором встретятся итальянская «Рома» и чешская «Виктория Пльзень».

По информации итальянской прессы, главный тренер римского клуба Джан Пьеро Гасперини определился с форвардом, который займет место в стартовом составе.

С первых минут на поле выйдет игрок сборной Украины Артем Довбик, который остается приоритетным выбором для наставника «волков», несмотря на всю критику, которая в последнее время обрушилась на 28-летнего футболиста.

Гасперини недоволен игрой Эвана Фергюсона, который за восемь матчей в Италии так и не сумел забить гол в футболке римской команды. В активе Довбика – один забитый мяч и один ассист за восемь игр.

«Рома» удачно стартовала в Лиге Европы, одолев французскую «Ниццу» со счетом 2:1, однако во втором туре подопечные Гасперини потерпели поражение в противостоянии с французским «Лиллем» (0:1).