Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»
Португалия
21 октября 2025, 16:21 | Обновлено 21 октября 2025, 16:29
332
0

Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»

Игрок не думал, что Жозе возглавит команду

21 октября 2025, 16:21 | Обновлено 21 октября 2025, 16:29
332
0
Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков рассказал первые впечатления от работы с Жозе Моуриньо, который недавно возглавил Орлов.

«Я не поверил, что Моуриньо возглавит Бенфику. Когда вышла первая новость, то я такой – та ну нет. Думал, что это невозможно. У Моуриньо невероятный статус, его не зря называют Special One».

«В нем есть что-то особенное., сложно передать словами. Эта харизма, аура идет от него. Он насколько все передает, что ты начинаешь верить. Мы пока мало общались лично, хотя он открытый человек», – сказал Судаков.

Бенфика после 8 туров идет третьей с 18 очками.

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо вообще не понимает, что происходит в Украине»
Ньюкасл – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Я это вижу». Трубин рассказал, как работается с Моуриньо
Георгий Судаков Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Футбол | 21 октября 2025, 10:36 4
Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Трубин назвал главную проблему Судакова в Бенфике: «Просит помочь»

Анатолий признался, что у Георгия есть некоторые проблемы с адаптацией

Виртуальный стадион: Наступает новая эра спорта
Мир азарта | 20 октября 2025, 19:59 0
Виртуальный стадион: Наступает новая эра спорта
Виртуальный стадион: Наступает новая эра спорта

Болельщик из Киева может занять «место в первом ряду» на финале Лиги чемпионов УЕФА

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21.10.2025, 10:12
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Реал уже начал переговоры. Форвард покинет команду зимой
Футбол | 21.10.2025, 15:51
Реал уже начал переговоры. Форвард покинет команду зимой
Реал уже начал переговоры. Форвард покинет команду зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем