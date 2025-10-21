Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»
Игрок не думал, что Жозе возглавит команду
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков рассказал первые впечатления от работы с Жозе Моуриньо, который недавно возглавил Орлов.
«Я не поверил, что Моуриньо возглавит Бенфику. Когда вышла первая новость, то я такой – та ну нет. Думал, что это невозможно. У Моуриньо невероятный статус, его не зря называют Special One».
«В нем есть что-то особенное., сложно передать словами. Эта харизма, аура идет от него. Он насколько все передает, что ты начинаешь верить. Мы пока мало общались лично, хотя он открытый человек», – сказал Судаков.
Бенфика после 8 туров идет третьей с 18 очками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий признался, что у Георгия есть некоторые проблемы с адаптацией
Болельщик из Киева может занять «место в первом ряду» на финале Лиги чемпионов УЕФА