Барселона забила 200 голов при Флике

В 9-ом туре испанской Ла Лиги «Барселона» победила «Жирону» со счетом 2:1.

Первый гол, автором которого стал Педри, стал для каталонского клуба 200-м с того момента, как «сине-гранатовых» возглавил Ханси Флик. Речь идет обо всех турнирах, в которых за этот временной отрезок выступил клуб.

100-й гол при немецком специалисте был забит в январе, для этого потребовалось всего лишь 32 матча. Для увеличения этого показателя вдвое понадобился 71 матч – это третий показатель в истории клуба. До этого специалисты Эленио Эррера и Хуан-Хосе Ногес превзошли Флика – 61 и 67 матчей соответственно.

«Барселона» на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице национального первенства, в активе «сине-гранатовых» 22 очка.