Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Тренер Вильярреала назвал главную задачу в матче с Ман Сити

В матче Лиги чемпионов Вильярреал сыграет против Манчестер Сити

Тренер Вильярреала назвал главную задачу в матче с Ман Сити
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче третьего тура основной группы Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграет против «Манчестер Сити».

Главный тренер «желтой подлодки» Марселино Тораль выразил надежду, что его подопечным удастся сдержать норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда.

«Надеюсь, это не будет 12-й матч подряд для Холанда (с голами – Прим.ред.). Нам интересно противостоять сильнейшим. Нам необходимо перекрывать все ассисты на него, чтобы он не смог получить мяч. Будем стараться оставить его без гола в этом матче», – передает слова специалиста BBC.

Матч «Вильярреал» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 21 октября. Начало встречи запланировано на 22:00.

Вильярреал Манчестер Сити Лига чемпионов Эрлинг Холанд
Оксана Баландина Источник: BBC
