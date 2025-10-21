Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 90 минут футбола. Известна оценка Ярмолюк за матч с Вест Хэмом
Англия
90 минут футбола. Известна оценка Ярмолюк за матч с Вест Хэмом

Украинский хавбек провел на поле весь матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В понедельник, 20 октября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Брентфордом».

Встречу принимал стадион «Лондон Стэдиум». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Гости добыли победу со счетом 0:2.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру полузащитника в 7.5 и 7.6 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал фулбек гостей Микаэль Кайодо, на счету которого оценка 8.1. WhoScored выделил вингера «пчел» Кевина Шаде, который отличился одним голом и получил оценку 8.5.

Вест Хэм – Брентфорд – 0:2. Победа для Ярмолюка. Видео голов и обзор
ФОТО. Полиция начала расследование в отношении футболиста АПЛ
ФОТО. Зинченко трогательно поздравил жену с днем рождения
Егор Ярмолюк оценки WhoScored SofaScore Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм - Брентфорд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
