90 минут футбола. Известна оценка Ярмолюк за матч с Вест Хэмом

В понедельник, 20 октября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Брентфордом».

Встречу принимал стадион «Лондон Стэдиум». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Гости добыли победу со счетом 0:2.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру полузащитника в 7.5 и 7.6 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал фулбек гостей Микаэль Кайодо, на счету которого оценка 8.1. WhoScored выделил вингера «пчел» Кевина Шаде, который отличился одним голом и получил оценку 8.5.