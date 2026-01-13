Без Суркиса и Ярмоленко. Игроки Динамо продолжают проходить медосмотр

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Во вторник, 13 января, вторая группа игроков прибыла в клинику «Оксфорд Медикал»

Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 13 января, вторая группа игроков киевского «Динамо» прибыла в клинику «Оксфорд Медикал» для прохождения традиционного медосмотра перед стартом тренировочных сборов:

  1. Виталий Буяльский
  2. Константин Вивчаренко
  3. Владислав Дубинчак
  4. Владислав Кабаев
  5. Александр Караваев
  6. Николай Михайленко
  7. Александр Пихаленок
  8. Валентин Рубчинский
  9. Александр Тымчик
  10. Руслан Нещерет
  11. Валентин Моргун
  12. Денис Игнатенко
  13. Федор Задорожный

Среди всех украинских футболистов в течение двух дней отсутствовали трое – вратарь Вячеслав Суркис, защитник Кристиан Биловар и вингер Андрей Ярмоленко. Они присоединятся к команде за границей, как и все легионеры.

В четверг, 15 января, «Динамо» отправится в Турцию, где планирует провести около десяти контрольных матчей, чтобы лучше подготовиться к возобновлению чемпионата Украины.

В Киев команда Игоря Костюка вернется 16 февраля, где будет готовиться к поединку против львовского «Руха» (базовая дата проведения игры – 21 февраля).

По теме:
Капитан Динамо: «Наш первый сбор вместе. Ожидания хорошие»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо подписал контракт с казахстанским клубом
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк Андрей Ярмоленко Кристиан Биловар Вячеслав Суркис
Николай Тытюк Источник: Динамомания
