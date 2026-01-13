Без Суркиса и Ярмоленко. Игроки Динамо продолжают проходить медосмотр

Во вторник, 13 января, вторая группа игроков киевского «Динамо» прибыла в клинику «Оксфорд Медикал» для прохождения традиционного медосмотра перед стартом тренировочных сборов:

Виталий Буяльский Константин Вивчаренко Владислав Дубинчак Владислав Кабаев Александр Караваев Николай Михайленко Александр Пихаленок Валентин Рубчинский Александр Тымчик Руслан Нещерет Валентин Моргун Денис Игнатенко Федор Задорожный

Среди всех украинских футболистов в течение двух дней отсутствовали трое – вратарь Вячеслав Суркис, защитник Кристиан Биловар и вингер Андрей Ярмоленко. Они присоединятся к команде за границей, как и все легионеры.

В четверг, 15 января, «Динамо» отправится в Турцию, где планирует провести около десяти контрольных матчей, чтобы лучше подготовиться к возобновлению чемпионата Украины.

В Киев команда Игоря Костюка вернется 16 февраля, где будет готовиться к поединку против львовского «Руха» (базовая дата проведения игры – 21 февраля).