ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, покинувший клуб УПЛ, нашел новую команду
Марко Мрвальевич подписал контракт с командою Сутьеска
Бывший нападающий ровенского «Вереса» Марко Мрвальевич нашел себе новый клуб. Футболист уехал на родину, где подписал контракт с командой Сутьеска.
Верес голосовал о расторжении контракта с черногорцем в начале января. Прошлый год Марко провел в арендах – сначала в польском ЛКС Лодзь, а затем в словенской Муре.
За все карьеру Марко провел за Верес 29 матчей, забил 6 голов и выполнил 1 ассист, но так и не сумел закрепиться в первой команде «волков».
