  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, покинувший клуб УПЛ, нашел новую команду
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 14:36 |
138
0

Марко Мрвальевич подписал контракт с командою Сутьеска

Instagram. Марко Мрвальевич

Бывший нападающий ровенского «Вереса» Марко Мрвальевич нашел себе новый клуб. Футболист уехал на родину, где подписал контракт с командой Сутьеска.

Верес голосовал о расторжении контракта с черногорцем в начале января. Прошлый год Марко провел в арендах – сначала в польском ЛКС Лодзь, а затем в словенской Муре.

За все карьеру Марко провел за Верес 29 матчей, забил 6 голов и выполнил 1 ассист, но так и не сумел закрепиться в первой команде «волков».

Марко Мрвальевич чемпионат Черногории по футболу трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
