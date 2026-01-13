ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, покинувший клуб УПЛ, нашел новую команду

Бывший нападающий ровенского «Вереса» Марко Мрвальевич нашел себе новый клуб. Футболист уехал на родину, где подписал контракт с командой Сутьеска.

Верес голосовал о расторжении контракта с черногорцем в начале января. Прошлый год Марко провел в арендах – сначала в польском ЛКС Лодзь, а затем в словенской Муре.

За все карьеру Марко провел за Верес 29 матчей, забил 6 голов и выполнил 1 ассист, но так и не сумел закрепиться в первой команде «волков».