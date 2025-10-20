Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец-2 и Горняк-Спорт закрыли 14-й тур Второй лиги ничьей
Вторая лига
Черноморец-2
20.10.2025 11:00 – FT 0 : 0
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
20 октября 2025, 14:31 | Обновлено 20 октября 2025, 14:33
83
0

Черноморец-2 и Горняк-Спорт закрыли 14-й тур Второй лиги ничьей

Команды так и не смогли открыть счет

20 октября 2025, 14:31 | Обновлено 20 октября 2025, 14:33
83
0
Черноморец-2 и Горняк-Спорт закрыли 14-й тур Второй лиги ничьей
ФК Черноморец

В понедельник, 20 октября, состоялся заключительный поединок 14-го тура Второй лиги. «Черноморец-2» и «Горняк-Спорт» сыграли вничью 0:0.

Обе команды находились рядом в турнирной таблице. «Черноморец-2» занимал восьмое место, а «Горняк-Спорт» шел на девятой позиции.

«Черноморец-2» владел преимуществом, но воплотить его в хотя бы один гол игроки команды не сумели. На табло так и остались нули.

Команды набрали по одному очку и в турнирной таблице остались на своих позициях. Следующим соперником «Черноморца-2» станет «Пенуэл».

Вторая лига. 14-й тур, 20 октября

«Черноморец-2» – «Горняк-Спорт» – 0:0

Видеозапись матча

Инфографика

Турнирная таблица

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец-2.
По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы не имеем права дома проигрывать с таким счетом»
Максим ФЕЩУК: «У меня есть сомнения, что там был одиннадцатиметровый»
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Черноморец-2 Одесса Горняк-Спорт
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20 октября 2025, 03:59 6
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ

Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили

Воспитанник Динамо своим голом принес победу зарубежному клубу
Футбол | 20 октября 2025, 12:45 4
Воспитанник Динамо своим голом принес победу зарубежному клубу
Воспитанник Динамо своим голом принес победу зарубежному клубу

Даниил Мащенко помог «Нымме» переиграть «Харью», за который забил Даниэль Руденко

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником
Футбол | 20.10.2025, 15:33
Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником
Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 5
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 25
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем