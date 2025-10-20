Черноморец-2 и Горняк-Спорт закрыли 14-й тур Второй лиги ничьей
Команды так и не смогли открыть счет
В понедельник, 20 октября, состоялся заключительный поединок 14-го тура Второй лиги. «Черноморец-2» и «Горняк-Спорт» сыграли вничью 0:0.
Обе команды находились рядом в турнирной таблице. «Черноморец-2» занимал восьмое место, а «Горняк-Спорт» шел на девятой позиции.
«Черноморец-2» владел преимуществом, но воплотить его в хотя бы один гол игроки команды не сумели. На табло так и остались нули.
Команды набрали по одному очку и в турнирной таблице остались на своих позициях. Следующим соперником «Черноморца-2» станет «Пенуэл».
Вторая лига. 14-й тур, 20 октября
«Черноморец-2» – «Горняк-Спорт» – 0:0
Видеозапись матча
Инфографика
Турнирная таблица
События матча
