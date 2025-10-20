Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черноморец-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Черноморец-2
20.10.2025 11:00 – 77 0 : 0
Горняк-Спорт
Украина. Вторая лига
20 октября 2025, 12:43 | Обновлено 20 октября 2025, 12:52
21
0

Черноморец-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября видеотрансляции матча 14-го тура Второй лиги

Черноморец-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 октября проходят матчи 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 11-й тур, 3 октября 2025

  • 11:30. Черноморец-2 Одесса – Горняк-Спорт

Турнирная таблица

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец-2.
чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Вторая лига Украины смотреть онлайн Черноморец-2 Одесса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
