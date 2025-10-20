20.10.2025 11:00 – 77’ 0 : 0
Украина. Вторая лига20 октября 2025, 12:43 | Обновлено 20 октября 2025, 12:52
21
0
Черноморец-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 октября видеотрансляции матча 14-го тура Второй лиги
21
0
20 октября проходят матчи 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 11-й тур, 3 октября 2025
- 11:30. Черноморец-2 Одесса – Горняк-Спорт
Турнирная таблица
События матча
6’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец-2.
Комментарии 0
