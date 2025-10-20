Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кудровка
20.10.2025 18:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 13:57 | Обновлено 20 октября 2025, 14:19
63
0

Кудровка – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 20 октября в 18:00

20 октября 2025, 13:57 | Обновлено 20 октября 2025, 14:19
63
0
Кудровка – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка – Металлист 1925

В понедельник, 20 октября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Кудровка» и харьковский «Металлист 1925».

Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» набрал 15 баллов после восьми туров и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Кудровки» десять очков, команда разместилась на 11-й позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

Кудровка – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Владимир МАХАНЬКОВ: «Очень рады, что смогли взять три очка»
ЮКСА – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Металлист 1925
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Металлист 1925 смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20 октября 2025, 08:44 8
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже

Игорь Беланов рассказал о неприятном эпизоде в Германии

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20 октября 2025, 10:10 30
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал

У Ефима Конопли летом заканчивается контракт с «горняками»

Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Футбол | 20.10.2025, 09:59
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19.10.2025, 16:13
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Наставник Феникс-Мариуполь на грани отставки
Футбол | 20.10.2025, 13:49
Наставник Феникс-Мариуполь на грани отставки
Наставник Феникс-Мариуполь на грани отставки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
18.10.2025, 09:53 3
Война
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 12
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем