Кудровка – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 20 октября в 18:00
В понедельник, 20 октября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Кудровка» и харьковский «Металлист 1925».
Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист 1925» набрал 15 баллов после восьми туров и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Кудровки» десять очков, команда разместилась на 11-й позиции.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.
