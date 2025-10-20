В понедельник, 20 октября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Кудровка» и харьковский «Металлист 1925».

Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» набрал 15 баллов после восьми туров и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Кудровки» десять очков, команда разместилась на 11-й позиции.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

Кудровка – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция