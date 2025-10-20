Модрич аккуратно высказался о борьбе за титул в Серии А

Центральный полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о шансах «красно-черных» на титул. Хорватский футболист призвал не торопить события.

«Нам нужно двигаться от матча к матчу. Мы растем как команда. Сегодня мы проявили характер и мастерство в игре против очень сильной команды. Это правильный путь для всех нас. Нам просто нужно продолжать в том же духе и не заглядывать слишком далеко вперед», – сказал Модрич.

Футбольный клуб «Милан» победил «Фиорентину» со счетом 2:1 в рамках матча 7-го тура итальянской Серии А и вернул себе лидерство в турнирной таблице. Гости открыли счет в игре на 55-й минуте благодаря голу Робина Госенса. Хозяева отыгрались во втором тайме: дубль на счету Рафаэля Леау (гол с игры и пенальти).