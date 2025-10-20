Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
20 октября 2025, 10:04
Модрич аккуратно высказался о борьбе за титул в Серии А

Милан лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата

Модрич аккуратно высказался о борьбе за титул в Серии А
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лука Модрич

Центральный полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о шансах «красно-черных» на титул. Хорватский футболист призвал не торопить события.

«Нам нужно двигаться от матча к матчу. Мы растем как команда. Сегодня мы проявили характер и мастерство в игре против очень сильной команды. Это правильный путь для всех нас. Нам просто нужно продолжать в том же духе и не заглядывать слишком далеко вперед», – сказал Модрич.

Футбольный клуб «Милан» победил «Фиорентину» со счетом 2:1 в рамках матча 7-го тура итальянской Серии А и вернул себе лидерство в турнирной таблице. Гости открыли счет в игре на 55-й минуте благодаря голу Робина Госенса. Хозяева отыгрались во втором тайме: дубль на счету Рафаэля Леау (гол с игры и пенальти).

По теме:
Милан – Фиорентина – 2:1. Дубль Рафаэля Леау. Видео голов и обзор
Милан на вершине Серии А: Леау дублем решил судьбу матча с Фиорентиной
Патрик ВИЕЙРА: «Свист справедлив. Мне жалко игроков и фанатов»
Лука Модрич Милан - Фиорентина Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Оксана Баландина Источник: 24sata
На користь Мілана те, що команда не грає у єврокубках і може зосередитися на Серії А
