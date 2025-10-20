ФОТО. Экс-нападающий МЮ госпитализирован после перелома трех ребер

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан был срочно доставлен в больницу после тяжелой травмы, полученной во время матча ветеранов.

46-летний уругваец выступал за команду «Old Boys» в рамках ветеранской «Liga Universitaria» (40+), когда столкнулся с соперником и упал на газон, испытывая сильную боль. Форлан был сразу госпитализирован, а обследование показало три перелома ребер и частичный коллапс легкого.

По данным Referi, футболисту пришлось удалять жидкость из легких. Несмотря на серьезность травмы, Форлан сообщил близким, что не держит зла на соперника: «Не было никакого злого умысла – просто несчастный случай», – передал он.

Сейчас экс-футболист находится в стабильном состоянии и останется в больнице до вторника.

Форлан – один из самых узнаваемых форвардов своего поколения. После перехода из аргентинского «Индепендьенте» в «Манчестер Юнайтед» в 2002 году за £7 млн он выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии, а позже стал звездой «Атлетико» Мадрид, где забил 96 голов и выиграл Лигу Европы и «Золотую бутсу».

На международной арене Форлан провел 112 матчей за Уругвай, забив 36 голов, и стал лучшим игроком чемпионата мира-2010, получив «Золотой мяч». Годом позже он привел сборную к победе на Кубке Америки.

После завершения карьеры в 2019 году Форлан тренировал «Пеньяроль» и «Атенас», а теперь продолжает играть на ветеранском уровне.