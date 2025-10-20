Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 19:05 |
2360
4

В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить

Александр действительно проходил военную службу в одной из бригад ВСУ

20 октября 2025, 19:05 |
2360
4 Comments
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
Instagram. Александр Алиев

112-я отдельная бригада территориальной обороны (в/ч А7040) подтвердила заявления известного украинского экс-футболиста «Динамо» и национальной сборной Александра Алиева, что он с первых дней встал на защиту страны от российского вторжения.

Командование бригады отметило, что Алиев служил в части с 24 февраля 2022 года по 22 марта 2023 года и после этого был исключен из списка личного состава. Был ли Александр уволен из этой воинской части или переведен в другое подразделение, в письме не указывается.

Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.

По теме:
БУДКИВСКИЙ: «Динамо есть Динамо. Это сыграло нам на руку»
Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
Сафонов решил покинуть ПСЖ. Стала известна причина
Александр Алиев Динамо Киев российско-украинская война Вооруженные силы Украины
Дмитрий Олейник Источник: 24 канал
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20 октября 2025, 08:44 11
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже

Игорь Беланов рассказал о неприятном эпизоде в Германии

Гонка лучших бомбардиров УПЛ. Впереди два игрока, не из Динамо и Шахтера
Футбол | 20 октября 2025, 20:10 1
Гонка лучших бомбардиров УПЛ. Впереди два игрока, не из Динамо и Шахтера
Гонка лучших бомбардиров УПЛ. Впереди два игрока, не из Динамо и Шахтера

Лидируют Мендоса и Будковский

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Футбол | 20.10.2025, 14:30
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20.10.2025, 14:35
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vbolivalnyk-Peter
Таке враження, що мета автора усіма можливими способами опустити Алієва "нижче плінтуса". Як таки офіційно підтвердили, що він пішов добровільно служити та, як мінімум рік був у ЗСУ (тут основне ДОБРОВІЛЬНО - багато спортсменів гроші платили, щоб з України звалити, деякі "корінні" українці продалися за гроші оркам, а він, уродженець оркостану, пішов добровільно захищати Україну!!!), так в кінці - буде бухати 2 тижня... Чим же це Алієв вам так не вгодив?
З іншого боку, напевно, уся держава "не просихатиме" мінімум 2 тижня коли закінчиться війна...
Ответить
+2
Lulinnha
Своё отслужил. Теперь можно и послом в Британию. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Бондарь
А он с него выходил?
Ответить
-3
Популярные новости
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 20
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 9
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем