В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить

112-я отдельная бригада территориальной обороны (в/ч А7040) подтвердила заявления известного украинского экс-футболиста «Динамо» и национальной сборной Александра Алиева, что он с первых дней встал на защиту страны от российского вторжения.

Командование бригады отметило, что Алиев служил в части с 24 февраля 2022 года по 22 марта 2023 года и после этого был исключен из списка личного состава. Был ли Александр уволен из этой воинской части или переведен в другое подразделение, в письме не указывается.

Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.