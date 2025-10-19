Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бундеслига. Перестрелка Фрайбурга и Айнтрахта, разгром Санкт-Паули
Чемпионат Германии
Санкт-Паули
19.10.2025 18:30 – FT 0 : 3
Хоффенхайм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
19 октября 2025, 20:29 | Обновлено 19 октября 2025, 21:24
52
0

Бундеслига. Перестрелка Фрайбурга и Айнтрахта, разгром Санкт-Паули

19 октября состоялись заключительные матчи седьмого тура чемпионата Германии

19 октября 2025, 20:29 | Обновлено 19 октября 2025, 21:24
52
0
Бундеслига. Перестрелка Фрайбурга и Айнтрахта, разгром Санкт-Паули
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября были проведены заключительные матчи седьмого тура немецкой Бундеслиги.

«Фрайбург» и «Айнтрахт» выдали зрелищный поединок, порадовав болельщиков четырьмя забитыми мячами. Несмотря на старания игроков, определить победителя командам так и не удалось – 2:2.

В другом матче «Хоффенхайм» на выезде уверенно разобрался с «Санкт-Паули». Гости трижды поразили ворота соперника и одержали разгромную победу (3:0).

Бундеслига. 7-й тур, 19 октября

«Фрайбург» – «Айнтрахт» – 2:2

Голы: Шергант, 2, Гриффо, 87 – Буркгардт, 18, 38

«Санкт-Паули» – «Хоффенхайм» – 0:3

Голы: Туре, 54, Крамарич, 59, Премель, 79

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 7 7 0 0 27 - 4 25.10.25 16:30 Боруссия М - Бавария18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург 21
2 РБ Лейпциг 7 5 1 1 10 - 9 25.10.25 16:30 Аугсбург - РБ Лейпциг18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг 16
3 Штутгарт 7 5 0 2 11 - 6 26.10.25 18:30 Штутгарт - Майнц18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт 15
4 Боруссия Д 7 4 2 1 13 - 6 25.10.25 19:30 Боруссия Д - Кельн18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д 14
5 Байер 7 4 2 1 16 - 11 26.10.25 16:30 Байер - Фрайбург18.10.25 Майнц 3:4 Байер04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф 14
6 Кельн 7 3 2 2 12 - 10 25.10.25 19:30 Боруссия Д - Кельн18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн 11
7 Айнтрахт Ф 7 3 1 3 19 - 18 25.10.25 16:30 Айнтрахт Ф - Санкт-Паули19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф 10
8 Хоффенхайм 7 3 1 3 12 - 12 25.10.25 16:30 Хоффенхайм - Хайденхайм19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм 10
9 Унион Берлин 7 3 1 3 11 - 14 24.10.25 21:30 Вердер - Унион Берлин17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм 10
10 Фрайбург 7 2 3 2 11 - 11 26.10.25 16:30 Байер - Фрайбург19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт 9
11 Гамбург 7 2 2 3 7 - 10 25.10.25 16:30 Гамбург - Вольфсбург18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург 8
12 Вердер 7 2 2 3 11 - 16 24.10.25 21:30 Вердер - Унион Берлин18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер 8
13 Аугсбург 7 2 1 4 12 - 14 25.10.25 16:30 Аугсбург - РБ Лейпциг18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург 7
14 Санкт-Паули 7 2 1 4 8 - 12 25.10.25 16:30 Айнтрахт Ф - Санкт-Паули19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург 7
15 Вольфсбург 7 1 2 4 8 - 13 25.10.25 16:30 Гамбург - Вольфсбург18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн 5
16 Майнц 7 1 1 5 8 - 14 26.10.25 18:30 Штутгарт - Майнц18.10.25 Майнц 3:4 Байер05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг 4
17 Хайденхайм 7 1 1 5 6 - 13 25.10.25 16:30 Хоффенхайм - Хайденхайм18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д 4
18 Боруссия М 7 0 3 4 6 - 15 25.10.25 16:30 Боруссия М - Бавария17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер 3
Полная таблица

По теме:
Гарри КЕЙН: «Это была большая игра. Мы должны продолжать так побеждать»
Капитан Баварии: «Во втором тайме Боруссия Д сыграла лучше»
Бавария повторила достижение дортмундской Боруссии 10-летней давности
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Фрайбург Айнтрахт Франкфурт Санкт-Паули Хоффенхайм
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-форвард Шахтера, уехавший в США, заявил об амбициях вернуться в Европу
Футбол | 19 октября 2025, 21:10 1
Экс-форвард Шахтера, уехавший в США, заявил об амбициях вернуться в Европу
Экс-форвард Шахтера, уехавший в США, заявил об амбициях вернуться в Европу

Кевин Келси считает, что на Старом континенте уровень футбола выше

Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Бокс | 18 октября 2025, 23:17 0
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»

Боксер рассказал, как ему удается одерживать победы

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Футбол | 18.10.2025, 22:40
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Футбол | 19.10.2025, 08:55
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19.10.2025, 20:01
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 16
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 15
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 11
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 5
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем