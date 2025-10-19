Бундеслига. Перестрелка Фрайбурга и Айнтрахта, разгром Санкт-Паули
19 октября состоялись заключительные матчи седьмого тура чемпионата Германии
19 октября были проведены заключительные матчи седьмого тура немецкой Бундеслиги.
«Фрайбург» и «Айнтрахт» выдали зрелищный поединок, порадовав болельщиков четырьмя забитыми мячами. Несмотря на старания игроков, определить победителя командам так и не удалось – 2:2.
В другом матче «Хоффенхайм» на выезде уверенно разобрался с «Санкт-Паули». Гости трижды поразили ворота соперника и одержали разгромную победу (3:0).
Бундеслига. 7-й тур, 19 октября
«Фрайбург» – «Айнтрахт» – 2:2
Голы: Шергант, 2, Гриффо, 87 – Буркгардт, 18, 38
«Санкт-Паули» – «Хоффенхайм» – 0:3
Голы: Туре, 54, Крамарич, 59, Премель, 79
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|7
|7
|0
|0
|27 - 4
|25.10.25 16:30 Боруссия М - Бавария18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург
|21
|2
|РБ Лейпциг
|7
|5
|1
|1
|10 - 9
|25.10.25 16:30 Аугсбург - РБ Лейпциг18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг
|16
|3
|Штутгарт
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|26.10.25 18:30 Штутгарт - Майнц18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт
|15
|4
|Боруссия Д
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|25.10.25 19:30 Боруссия Д - Кельн18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д
|14
|5
|Байер
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|26.10.25 16:30 Байер - Фрайбург18.10.25 Майнц 3:4 Байер04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф
|14
|6
|Кельн
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|25.10.25 19:30 Боруссия Д - Кельн18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн
|11
|7
|Айнтрахт Ф
|7
|3
|1
|3
|19 - 18
|25.10.25 16:30 Айнтрахт Ф - Санкт-Паули19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф
|10
|8
|Хоффенхайм
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|25.10.25 16:30 Хоффенхайм - Хайденхайм19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм
|10
|9
|Унион Берлин
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|24.10.25 21:30 Вердер - Унион Берлин17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм
|10
|10
|Фрайбург
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|26.10.25 16:30 Байер - Фрайбург19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт
|9
|11
|Гамбург
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|25.10.25 16:30 Гамбург - Вольфсбург18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург
|8
|12
|Вердер
|7
|2
|2
|3
|11 - 16
|24.10.25 21:30 Вердер - Унион Берлин18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер
|8
|13
|Аугсбург
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|25.10.25 16:30 Аугсбург - РБ Лейпциг18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург
|7
|14
|Санкт-Паули
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|25.10.25 16:30 Айнтрахт Ф - Санкт-Паули19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|25.10.25 16:30 Гамбург - Вольфсбург18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн
|5
|16
|Майнц
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|26.10.25 18:30 Штутгарт - Майнц18.10.25 Майнц 3:4 Байер05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг
|4
|17
|Хайденхайм
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|25.10.25 16:30 Хоффенхайм - Хайденхайм18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д
|4
|18
|Боруссия М
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|25.10.25 16:30 Боруссия М - Бавария17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер
|3
